– Et fullstendig knefall for oljeindustrien

Regjeringen flytter grensen for oljevirksomhet i Barentshavet til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

– Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Vedtaket innebærer et kompromiss mellom det faglige rådet fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet, som alle har anbefalt at grensen settes til 0,5 prosent.

Oljedirektoratet har anbefalt å beholde dagens grense på 30 prosent, noe som i praksis ville innebære å flytte grensen lenger nord.

– Helt uforståelig

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Hun viser til at regjeringens forslag til iskantgrense i stor grad er lik dagens.

– Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. Dette til tross for at den oppdaterte miljøfaglige kunnskapen har funnet ut at den verdifulle iskantsonen går lenger sør enn dette, sier Lundberg.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg.

– Et elendig forslag

I Stortinget miljøopposisjonen langt fra fornøyd.

– Dette er ikke å flytte iskantsonen sørover. Dette er status quo og derfor et elendig forslag, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

– Det er miljøbløff fra Venstre å selge dette som en miljøseier. I virkeligheten er dette et stort miljønederlag som vi skal slåss mot med nebb og klør, sier han.

Frp er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten – men gleder seg samtidig over lite gjennomslag for Venstre.

Frps energipolitiske talsmann, Jon Georg Dale, sier at de er skuffet over at regjeringen ikke følger den klare anbefalingen fra Oljedirektoratet og oljenæringen om å beholde dagens definisjon, for å unngå å svekke rammebetingelsene til Norges viktigste næring.

– Samtidig er vi positivt overrasket over at Venstre har fått så lite gjennomslag for å hindre oljeaktivitet i etablerte områder, sier Dale.