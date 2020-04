Forsker tror det blir vanskeligere å komme inn på studier i år

– Jeg tror ikke karakterkravene vil skjerpes så mye på medisin og psykologi, det ligger allerede høyt. Det er begrenset hvor skarpere konkurransen blir der, men når det gjelder andre studier, vil konkurransen bli skjerpet, tror jeg, sier Hovdhaugen.

Aldri før har så mange søkt seg til universitet og høgskole. Det er først i juli man ser hvor mange som kommer inn på de ulike studieprogrammene, og det er også i den forbindelse man ser karakterkravene.

Fjerne karakterer?

Påtroppende leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen sier at videregående-elevene som er ferdig nå til sommeren, ikke reagerer sterkt på at de ikke får ta eksamen.

Hun sier elevene er trygge på at lærerne setter gode standpunktkarakterer, og de ser ikke på et vitnemål uten eksamenskarakterer som et ufullstendig vitnemål.

De får heller spørsmål fra elevene som gikk ut i fjor, og som har hatt friår.

– Grunnleggende matematikk tilsier at flere karakterer oftest gir lavere snitt. Elevorganisasjonen mener at dette er en utfordring i årets opptak og forventer at Kunnskapsdepartementet finner løsninger på problemstillingen, sier Schultz.

– En løsning kunne kanskje vært å ikke regne med eksamenskarakterene til samtlige som søker med førstegangsvitnemål i år, men vi sitter ikke på fasiten selv, sier den påtroppende lederen.