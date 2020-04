Helt siden den debuterte tilbake i 1964, har Ford Mustang hatt en helt spesiell plass i mange bilinteressertes hjerte.

Bilen er forlengst blitt et ikon. Samtidig har den vist seg å være ekstremt seiglivet. Dagens utgave er en stor suksess og har vært verdens mest solgte sportsbil i flere år på rad.

Også her i Norge har salget vært bra, etter at Mustang gjorde comeback i vårt marked.

For første gang i historien lanserer Fords Performance-avdeling nå en helt unik helelektrisk dragracer. Det forventes at den mer enn 1.400 hestekrefter sterke Mustang Cobra Jet når en topphastighet på mer enn 270 km/t på den 402 meter lange dragracing-banen.

Kommer med ny elbil

Elbilen Mustang Cobra Jet 1400, som det foreløpig bare er laget én av, leverer også et dreiemoment på nesten 1.500 Nm.

Etter at den elektriske SUV-en Mustang Mach-E, med en rekkevidde på opptil 600 km, fikk sin verdens-debut i november i fjor, representerer Mustang Cobra Jet 1400 en helt annen måte å ta vare på arven og videreutvikle Mustang-familien på. Prosjektet har også gjort det mulig å videreutvikle noe av den mest avanserte teknologien som er tatt i bruk i Fords mange drivlinjer.

– Ford har alltid brukt motorsport til å vise frem og utvikle nye innovasjoner. Den elektriske drivlinjen gir oss helt andre ytelser og prestasjoner. Elektriske Cobra Jet 1400 er et eksempel på hvordan en kan få maksimalt ut av ny teknologi. Det er spesielt for oss å vise frem denne i et år hvor vi også kommer med en helelektrisk Mustang Mach-E som et nytt medlem i Mustang-familien, sier Dave Pericak, som er direktør for Ford Icons.

En heftig bil har blitt enda heftigere, Mustang Cobra Jet gjør heller ingen forsøk på å skjule råskapen.

Utrolig morsom opplevelse

Mustang Cobra Jet 1400 er også en hyllest til den originale Cobra Jet som dominerte dragracing-sporten sent på 60-tallet og som fremdeles er å regne med.

– Mustang Cobra Jet 1400 var et prosjekt hvor vi fra starten av jobbet med å utvikle elektriske drivlinjer for et motorsportkonsept - som vi allerede har mye erfaring med. Det har vært en utrolig morsom opplevelse, og det er forhåpentligvis bare det første av mange prosjekter hvor vi vil gjøre dette, sier direktør i Ford Performance, Mark Rushbrook.

Ford tester nå for harde livet, før denne bilen skal få sin verdensdebut på bane senere i år.

Debuterer senere i år

Bilen får sin verdensdebut på bane senere i år, og testes nå ut for å se hva den er i stand til å prestere på dragracing-banen.

For å gjennomføre prosjektet mest mulig effektivt samarbeider Ford Performance med flere spesialister innen området.

Disse inkluderer: MLe Racecars, Watson Engineering, AEM EV og Cascadia.

Se video av det nye Mustang-råskinnet under: