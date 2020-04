Som TV 2 tidligere har meldt vil regjeringen flytte grensen sørover, og definere den til 15 prosent sannsynlighet for is, får TV 2 opplyst av flere kilder tett på prosessen.

Definisjonen av iskanten er viktig fordi den i praksis har satt grensa for hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljevirksomhet.

– Vi skal utnytte ressursene i havet samtidig som vi ivaretar hensynet til miljøet. I den forvaltningsplanen vi legger frem i dag, tar vi vare på miljøet samtidig som vi legger til rette for fiskeri, skipsfart, petroleumsvirksomhet og andre viktige næringer. Planen legger grunnlaget for en helhetlig forvaltning av norske havområder og en fortsatt bærekraftig havøkonomi, sier statsminister Erna Solberg (H).

Fordi isen har trukket seg nordover siden den forrige planen ble laget betyr det at iskantsonen flyttes mellom 49 og 134 kilometer sørover, sammenlignet med den forrige definisjonen som Stortinget vedtok i 2011.

Når iskanten trekkes til 15 prosent, vil det ikke påvirke lisenser som allerede er gitt. Etter det TV 2 får opplyst vil de lisensene som er gitt fortsatt være gyldige.

I Barentshavet har klimaendringene ført til økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer, særlig i de nordligste delene.

– Det nordlige Barentshavet er det biologisk rikeste og mest produktive havområdet i Arktis. Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp. Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

De faglige rådene har variert mellom en grense for petroleumsvirksomhet med en isdekning på mellom 0,5 og 30 prosent.

– I dag er en god dag. Vi har fått kunnskapsbaserte planer for alle havområder som skal utnytte ressursene og bevarer økosystemene. Innvirkningen på petroleumsvirksomheten blir begrenset, sier statsminister Erna Solberg.

Får slakt

I Stortinget er derimot ikke miljøopposisjonen fornøyd.

– Dette er ikke å flytte iskantsonen sørover. Dette er status quo og derfor et elendig forslag, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

– Det er miljøbløff fra Venstre å selge dette som en miljøseier. I virkeligheten er dette et stort miljønederlag som vi skal slåss mot med nebb og klør, sier han.