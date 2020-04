Med stor uro i økonomien og svært mange permitterte, er det spenning rundt hvordan koronakrisen vil slå ut i boligmarkedet.

I mars falt boligprisene med 1,4 prosent, men det var likevel ikke så stor nedgang som mange fryktet.

Rekordnivåer

Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, sier at tallene ikke var som hun hadde ventet.

– Jeg var overrasket over hvor høy aktiviteten i boligmarkedet var, sier Braathen og fortsetter:

– Vi hadde 70 prosent av salg innen eiendomsmegling i forhold til i fjor. Og det var rekordnivåer gjennom påsken. Så det er fortsatt aktivitet i markedet, og det er fortsatt etterspørsel etter lån, sier hun

– Men hvor lenge kan det vare?

– Det er naturlig å forvente en nedgang i etterspørsel etter lån etter noe tid. Men det vi heller ser nå, er at det er flere som betaler tilbake på lånene sine, sier Braathen i TV 2-programmet Bare business.

– Gode støtdempere

DNB-sjefen understreker at Norge er i en svært heldig posisjon, sammenliknet med de fleste andre land i verden. Det kan også holde aktiviteten oppe i boligmarkedet.

– Vi har gode støtdempere i norsk økonomi, med gode velferdsordninger og robust økonomi i bunn. Det gjør at det fortsatt er aktivitet som ikke er knyttet til korona. Og det er fortsatt folk som kjøper seg ny leilighet eller bolig, sier Braathen.

Dette ville hun selv gjort

I usikre tider er det vanlig at færre tar sjansen på å kjøpe ny bolig før de har solgt den de allerede har. Det kan bli dyrt å sitte med to boliger samtidig, hvis salg av gammel bolig skulle ta tid – og denne frykten pleier å føre til et mer trått boligmarked.

DNB-sjefen innrømmer at hun nok også ville være litt mer forsiktig nå.

– Jeg hadde nok også solgt nå før jeg hadde kjøpt. Men det ser vi allerede at de aller fleste gjør. Vi hadde allerede en nedgang i veksten i boligpriser før korona, sier Braathen.

Redusert forbruk

Denne uken kom Norges Bank med en fersk utlånsundersøkelse, som viser at koronaviruset har gjort at flere banker er blitt mer restriktive med å gi boliglån. DNB-sjefen hevder at de gir boliglån som før. Men hun mener at vi fortsatt ikke har sett alle konsekvenser av koronakrisen på folks privatøkonomi.

– Vi må forvente endret adferd. Folk vil spare mer, og redusere forbruket sitt – som igjen betyr lavere inntekter for bedriftene. Det kommer effekter som vi vil se framover, sier Kjerstin Braathen.

Se Bare business hver fredag kl. 16.30 og hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen – eller gratis når som helst på Sumo.