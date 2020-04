Det sier Solskjær-assistent Kieran McKenna i et intervju med egen klubbs nettsider.

– I øyeblikket jobber vi, bank i bordet, mot at nedstengningen lettes på etter den neste tidsfristen, og at vi kan returnere til en eller annen form for trening, sier han.

– Vi jobber med det som tidsplan akkurat nå, men dersom ting må utsettes igjen, har vi både en plan B og en plan C liggende, fortsetter McKenna.

De resterende kampene i Premier League-sesongen er inntil videre utsatt på ubestemt tid. Før den ufrivillige pausen hadde Ole Gunnar Solskjærs United-mannskap spilt 11 kamper på rad uten tap.

Ny avgjørelse i mai

Britiske myndigheter har besluttet at nedstengningen av landet i denne omgang gjøres gjeldende fram til 7. mai. I forkant av den datoen gjøre det en ny vurdering. Fotballmiljøet håper restriksjonene da blir lettet på.

Dersom ikke fotballen snart går grønt lys til å gjenoppta kampaktiviteten, er Solskjær-assistent McKenna klar på at det er viktigere å fullføre ligaen enn de resterende rundene av FA-cupen.

– Jeg tror alle er bevisste på at ligaen må få prioritet med tanke på at tiden man har til rådighet er begrenset. Dette har allerede vært diskutert, sier han.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) jobber også kontinuerlig med på muligheter for å fullføre mesterligaen og europaligaen.

Roser Solskjær

Solskjær-assistent McKenna er overbevist om at spillerne i klubben klarer å opprettholde god fysisk form i koronapausen. Derfor ser han ikke for seg at det er behov for noen veldig lang oppkjøring før kamper igjen kan spilles.

– I øyeblikket jobber vi ut fra at vi får et kort vindu med trening, kanskje tre uker eller deromkring, før vi starter opp igjen, sier han.

Da kan United ha viktige brikker som Marcus Rashford og Paul Pogba tilbake fra lange skadeavbrekk. Det vil i så fall være noe nær første gang denne sesongen at manager Solskjær har en fulltallig spillertropp å velge spillere fra.

McKenna gir nordmannen ros for måten han har løst en sesong med skader på viktige brikker.

– Resten av troppen og Ole fortjener ros for hvordan ting er håndtert, og for å ha klart å holde gruppen samlet, sier han.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League når ni serierunder gjenstår å spille. Opp til Chelsea på plassen foran skiller det tre poeng.

