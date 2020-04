Her er Oljefond-Tangens personlige brev til Grande

«Så dette blir en kveld med mange interessante mennesker, viktige temaer og topp mat og vin. Stein Sægrov har sagt at han kommer, og det hadde naturligvis også vært spennende å ha selveste kulturministeren til stede. Og kanskje jeg kunne jeg vise henne kunsten på kontoret mitt tidligere den dagen,» skriver Tangen i e-posten til Skei Grandes rådgiver Mona Lindseth.

Til Fædrelandsvennen uttalte Skei Grande via sin pressekontakt at hun ikke reiste på middagen, og heller ikke husker å ha blitt forespurt. TV 2 kan nå presentere e-poster som viser at Skei Grande ønsket å delta.

«Trine vil veldig gjerne få til dette»

TV 2 har fått innsyn i all korrespondansen mellom departementet og Tangen. Der kommer det frem at Skei Grande gjerne ville delta. Skei Grandes politiske rådgiver Mona Lindseth skriver 21. mai til Tangen:

«Trine vil veldig gjerne få til dette, men vi må sjekke litt opp med program i Stortinget den dagen før vi kan gi et endelig svar. Du hører fra oss.»

Nicolai Tangen svarer samme dag:

«Supert Mona, da krysser jeg fingrene og avventer situasjonen. Ha en fortsatt fin dag».

6. juni kommer det endelige svaret fra Skei Grandes rådgiver:

«Trine er dessverre låst til Oslo denne dagen, da det er åpning av Stortinget og Trontaledebatten hvor alle statsråder må være tilstede. Hun skulle veldig gjerne kommet! Dersom du/dere ønsker, kommer gjerne statssekretær Frida Blomgren, men jeg skjønner om dette er en personlig invitasjon til Trine.»

REISTE TIL LONDON: Da Skei Grande ikke kunne, reiste statssekretær Frida Blomgren. Foto: Sofie Torlei Olsen/Norges idrettsforbund

«Norsk høflighet»

TV 2 har spurt Nicolai Tangen om hvorfor han inviterte Skei Grande til denne middagen, hva den kostet, hvor mange møter de to har hatt om saken og hvorfor han så behov for å takke statsråden personlig.

Den påtroppende Oljefondsjefen har valgt å kun svare å det siste, skriftlig:

«For meg er det vanlig norsk høflighet å takke, noe jeg lærte hjemme da jeg var liten.»

Det har stormet kraftig rundt Tangen den siste uken etter VG skrev om hans drømmeseminar til flere titalls millioner kroner.

I Skei Grandes fravær deltok Stein Sægrov, som er avdelingsdirektør i Kulturdepartementet og daværende statssekretær Frida Blomgren (V).

KJENDISKOKK: Jamie Oliver deltok på den «veldig spesielle kunstmiddag». Foto: Åserud, Lise

Blomgren beskriver til TV 2 dette som et faglig arrangement og en middag. Det faglige elementet hun viser til var samtale ledet av Tangen mellom Jamie Oliver og kunstneren Olafur Eliasson.

– De snakket om hvordan vi skal forvalte kunst og kulturarv. Jamie Oliver snakket om hans egen kunst, matkunsten, og hvordan den nye medievirkeligheten kan bidra til at man holder seg relevant, når ut bredere og til nye målgrupper.

– Hva spiste dere?

– Det var smaksretter lagd i Jamie Olivers kantine, men det var ikke han som lagde maten. Det var veldig godt, men enkelt i Jamie Oliver stil.

Blomgren sier hun ikke opplevde middagen som smøring.

– Dette var en middag 3.oktober. Arbeidet med budsjettet pågår først og fremst ved budsjettkonferansen i mars, og deretter i august. På dette tidspunktet var budsjettet for 2019 låst, sier den tidligere statssekretræren.

Skei Grandes tidligere statssekretær: – Kontakt departementet

TV 2 har sendt tekstmelding og e-post til Skei Grande. Hun har ikke besvart henvendelsene, men Skei Grandes tidligere statssekretær Jan-Christian Kolstø kontaktet TV 2 etter henvendelsene.

– Kontakt kulturdepartementet, sier Kolstø.

TV 2 har spurt Skei Grande om følgende, som Kolstø mener kulturdepartementet må besvare:

Hva tenker du om invitasjonen Tangen sendte til en «spesiell kunstmiddag»?

Hvorfor deltok Frida Blomgren?

Har du fått andre invitasjoner fra Tangen?

Vil du kalle middagen smøring?

TV 2 har også kontaktet Kolstø om at Skei Grande til Fædrelandsvennen gir uttrykk for at hun ikke husker, men at det i e-poster kommer frem at hun veldig gjerne ville delta.

TV 2 har også bedt departementet om innsyn i avdelingsdirektør Stein Sægrov sin invitasjon og korrespondanse med Tangen. Kulturdepartementet opplyser til TV 2 «det har mest sannsynlig skjedd uformelt i forkant av kontakten med daværende politisk ledelse».

Til TV 2 svarer Sægrov at dette var en jobbrelatert middag som var godkjent av en overordnet.

– Rapporterte du middagen i etterkant?

– Ja, til departementet på vanlig måte som en del av en standard reiseregning som alltid sendes etter offisielle reiser i embets medfør, sier avdelingsdirektøren.

– Hvor mange slike jobbmiddager i utlandet har du vært på?

– Det er helt standard at embetsverket er med politisk ledelse på offisielle oppdrag i inn- og utland. Jeg har arbeidet i departementet under 16 ulike kulturministre, og har vært på tjenestereiser i inn- og utland med ganske mange av dem; jeg må be om forståelse for at jeg ikke er i stand til å oppgi antall jobbmiddager.

– Opplevde du dette som et forsøk på smøring?

– Nei, svarer Sægrov.

SV: – Dårlig dømmekraft

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski «mener regjeringen utviser dårlig dømmekraft».

KRITISK: Kari Elisabeth Kaski er kritisk til hvordan departementet håndtere invitasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Saken illustrerer hvordan rike mennesker utøver innflytelse og makt gjennom å skape slike møteplasser. For de aller fleste i Norge er det utenkelig å kunne arrangere en middag som statsråder inviteres til, skriver Kski i en epost til TV 2.

– Uavhengig av hva man måtte mene om selve kunstsilo-prosjektet, så er denne typen sammenblanding uheldig, og det burde Skei Grande skjønne.