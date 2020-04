Hollywood-stjernen Richard Gere (70) og kona Alejandra Silva (37) har fått en sønn. Det skriver nettstedet People.

Det var tabloidmagasinet Hola! som omtalte nyheten først.

Far for tredje gang

Det nye tilskuddet blir dermed nummer fire i søskenflokken. Pretty Woman-skuespilleren og Silva har fra før sønnen Alexander på 14 måneder.

I tillegg er Gere pappa til 20 år gamle Homer, fra sitt tidligere ekteskap med ekskone Carey Lowell, samt at Silva er mamma til syv år gamle Albert fra et tidligere ekteskap.

En kilde nær ekteparet bekreftet graviditeten i november, ni måneder etter at Alejandra fødte Alexander i februar.

«Ekstraordinært» glade

Gere og Alejandra har ifølge nettstedet kjent hverandre i over et tiår, og begynte først å date i 2014. I april 2018 fortalte en kilde nær paret at de hadde giftet seg for flere uker siden og var «ekstraordinært glade».

«De er så komfortable med hverandre, har det gøy sammen og gleder seg til fremtiden deres sammen.», uttalte kilden til nettstedet den gang.

En annen nær venn av Gere skal også ha uttalt at filmstjernen «har vært mye lykkeligere i denne halvparten av livet fordi han er bosatt, selvsikker og gjør det han liker.»

Mellom 1991 og 1995 var Gere gift med supermodellen Cindy Crawford. I 2002 giftet han seg med skuespilleren Carey Lowell, etter at de hadde vært sammen i flere år.