Henrik Christiansen har selv ikke vært i et basseng på snart seks uker.

Det er naturligvis frustrerende for sølvvinneren fra VM i fjor, men mest bekymret er han for norske barn som nå ikke får svømmeopplæring før sommeren.

– Jeg er bekymret for svømmeklubbene, men ikke minst for folkehelsen, sier Christiansen til TV 2.

– På sommeren er det veldig mange som vil bade, og om fjerdeklassingene da ikke kan svømme, er det stort problem for Norge. Jeg håper at vi ikke kommer til å se en økning av drukningsulykker til sommeren, men nå får de jo ikke gjennomført den obligatoriske svømmeopplæringen, påpeker han.

– En risikovurdering å ta

23-åringen fra Lillestrøm mener konsekvensene av å holde bassengene stengt kan bli større enn å åpne for kurs i små grupper.

– Det er hele tiden en risikovurdering man må ta. At det ikke er trygt å åpne basseng for allmennheten, har jeg ikke noe problem med å forstå. At det kan være en for stor smitterisiko. Men selvfølgelig vil det gå utover svømmeferdighetene til særlig yngre barn, som er avhengige av å få lært det for å kunne oppholde seg trygt i vann. Jo tidligere man får åpnet bassengene, jo tidligere får de kommet inn og lært seg å svømme, argumenterer Christiansen.

– Mener du regjeringen bør prioritere å åpne basseng for svømmekurs, for å unngå økning av drukningsulykker?

– Jeg vil jo gjerne at de skal åpne bassengene for at jeg også kan svømme, men at svømmekurs er en viktig prioritet, er det jo ingen tvil om. I tillegg driftes jo svømmeklubbene av svømmekurs, så det er mange som sliter økonomisk nå, understreker Christiansen.

Deler bekymringen

Svømmeklubben Delfana i Bergen er en av de som fått merke den tøffe hverdagen, og de deler Christiansens bekymringer.

– Det vi måtte gjøre var jo å permittere samtlige ansatte i mars, og etter det har vi ikke kunnet ha noe treningstilbud eller opplæringstilbud til våre medlemmer. Det er jo livreddende virksomhet vi driver på med, sier daglig leder Morten Solheim til TV 2.

– Å gi barn og ungdom trygghet i vann, og lære dem å bli svømmedyktige. Vi har flere hundre personer på kurs hver uke, så et manglende tilbud er jo noe som vil påvirke svømmedyktigheten til barn og ungdom, fortsetter han.

– Hvor viktig er det å kunne svømme?

– Det er viktig. Både for seg selv, men også hvis man opplever at andre har en ulykke i vann. Da er det viktig at barn og ungdom vet hvordan de skal oppføre seg i vann, understreker han.

Samtidig frykter Solheim at mange vil droppe ut av trening og kurs når svømmehallene åpner igjen.

– Vi har hatt møter med Norges Svømmeforbund, og samtlige svømmeklubber frykter en nedgang i medlemsmassen når vi får muligheten til å åpne opp igjen. Så blir det også interessant å se under hvilke forutsetninger man kan få lov til å drive, avslutter han.