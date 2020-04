Da den tidligere Liverpool-helten Robbie Fowler ble ansatt som manager i Brisbane Roar for ett år siden, hadde han gått fra avslag til avslag på trenerjobber i England.

Fire ganger hadde Robbie Fowler søkt på ledige managerstillinger på nivå tre, men han fikk aldri en innkallelse til intervju.

– Jeg fikk kun «takk». Noen ganger var det ikke engang takk å få, sier han til Daily Mail.

Til tross for en imponerende spillerkarriere i storklubber som Liverpool og Leeds og for å ha slått seg stort opp på eiendomsmarkedet på Merseyside etter at han la opp, mener Fowler ryktet fra 90-tallet henger ved ham.

– Ryktet mitt har alltid kjempet mot meg. Jeg brenner for fotball, og jeg ønsket å dra dit for å vise hvor seriøs jeg er. Jeg må bli kvitt stigmaet, sier den tidligere storscoreren i intervjuet med tabloidavisen.

Som en del av såkalte «Spice Boys» hadde Fowler rykte på seg for å være glad i fest og moro. Han ble stemplet som useriøs. Det kom også beskyldninger om at han drev med dop. Da Fowler scoret mot Everton, feiret han med sniffe krittet som utgjorde dødlinjen for å simulere kokainbruk.

«Fowler-ball»

Ifølge Fowler ble han også møtt med skepsis da han tok jobben i Australia.

– Mange i Australia ønsket at jeg skulle mislykkes. Jeg er ikke sikker på at de omfavner utenlandske managere, sier 45-åringen.

Det så heller ikke så lovende ut i starten. Brisbane Roar vant kun to av sine første elleve kamper under Fowlers ledelse, men siden har det sett langt bedre ut. Nå har laget klatret til en fjerdeplass i A-League.

– Etter jul har vi vært det desidert beste laget. Det utviklet seg et ordtak lokalt – «Fowler-ball» – før jeg dro hjem. Jeg kunne ikke helt tro det. Da føler du at du har fått en identitet, sier Fowler, som reiste midlertidig hjem til England da koronakrisen stanset fotball i Australia på ubestemt tid.

Drømmer om Premier League

Selv om Fowler har slitt med å få jobb i England tidligere, har han tatt sikte på den aller største scenen.

– Jeg ønsker å bli Premier League-manager, og jeg vil ha Tony (Grant, assistent) med som en del av trenerteamet, sa han til Sky Sports i februar.

– Jeg har store ambisjoner om å komme dit, og det har jeg tro på at jeg vil klare. Jeg skal gjøre alt for å oppnå det. Det begynner her. Det er en stor verden der ute med mange muligheter. Vi er klare til å ta dem, uttalte han.

Oppholdet som spillende trener i thailandske Muangthong United i 2011/12-sesongen var alt Robbie Fowler hadde som managererfaring før han tok over Brisbane Roar.

Som spiller hadde Fowler sin beste periode i Liverpool fra 1993 til 2001. Han returnerte senere halvannen sesong til klubben. På 369 kamper scoret han 183 mål for Liverpool. Han fikk også 26 kamper og sju mål for England. Fowler var også innom Leeds, Manchester City og Cardiff.