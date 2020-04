Nylig publiserte SSB en konjunkturrapport som viste at det er bråstopp i norsk økonomi.

«På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver byrået i sin gjennomgang av sine siste prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

SSB viser blant annet til følgende trender i økonomien:

Dramatisk økning i arbeidsledighet

Lønnsveksten blir trolig rekordlav i årene fremover

Rekordhøy økning i oljepengebruk

Lavere petroleumsinvesteringer

Avmatting i boligmarkedet

Stort fall i husholdningenes konsum

Rekordsvak krone

Videre viser SSBs prognoser at lavkonjunkturen vil vare i flere år framover.

– SSB vet like lite som alle andre. Disse prognosene handler mest om hvilke forutsetninger du legger til grunn, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til TV 2.

Han sier folks oppførsel, og de koronatiltakene regjeringen ser seg nødt til å pålegge folk, vil påvirke økonomien i stor grad framover.

– Det er ingen tvil om at vi nå har sendt økonomien ned en ordentlig bratt bakke, med nedstengning og mange mennesker som ikke kunne dra på jobb over natta. Så er spørsmålet hvor lenge nedturen det vil vare, sier han.

Konkurser

Olsen understreker at situasjonen er alvorlig, og at vi i tiden som kommer vil få konkurser og flere arbeidsledige.

– Men så er det en del forhold ved norsk økonomi som gjør at vi er gode på kriser. Vi har mulighet til å støtte opp næringslivet, og det kommer til å bli brukt offentlige penger de neste årene. Handlingsregelen vil nok legges helt bort, nå vil det handle om å redde økonomien, sier han.

Han sier det er andre faktorer som kan spille positivt inn på utviklingen.

– Nordmenn reiser ofte mye og bruker en del penger i utlande. Kanskje vil mer penger brukes i Norge fremover, noe som igjen er positivt, sier han.

Han trekker også fram oljeprisen som et usikkert kort.

– Det er veldig usikkert hva som skjer med oljeprisene. Det vil nok ta tid, men på et tidspunkt vil de gå opp, sier han.

Tillit

Olsen sier grafer for økonomien de neste årene enten kan se bekmørke eller positive ut, rett og slett fordi alt foreløpig er så usikkert.

– Det er ikke sikkert ting blir helt krise, men vi må være realistiske, sier han.

Han tror likevel nordmenn har det i seg å kunne bidra positivt.

– Vi har et samfunn basert på tillit, og sannsynligvis vil det være mulig for oss å ha et bra smittevern selv om restriksjoner lempes på. Nettopp fordi vi stoler på hverandre og stiller opp for hverandre, så kan dette gå bedre enn fryktet, sier han.