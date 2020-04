Risikerer fengsel etter fire karantenebrudd: – Jeg er en sosial person

– De kom direkte bort til meg og sa jeg hadde brutt karantenereglene fire ganger og måtte kjøres til arresten igjen, sier han.

I sin forklaring beskriver 22-åringen seg selv som en sosial person.

– De personene jeg har vært sammen med i alle disse forholdene, er gode kompiser som har vært kjent med at jeg er i karantene. De har sagt at det er greit at jeg er med dem så lenge jeg ikke er syk, og det har jeg ikke vært, sier han.

– Jeg er en veldig sosial person, så det er vanskelig for meg å sitte hjemme i 14 dager.

Ber om 18 dager

Fordi saken går som en tilståelsessak i Oslo tingrett, er det ventet å komme dom allerede i løpet av fredagen. Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård ber om 18 dagers ubetinget fengsel.

– Han har vært en tur i Sverige og bare omgitt seg meg venner. Ut fra en ytre betraktning fremstår det ikke veldig alvorlig, og en påstand om ubetinget fengsel kan virke veldig strengt. Samtidig er det viktig at vi zoomer godt ut og ser på dette i et samfunnsmessig perspektiv, sier Nygård og fortsetter:

– Han har brutt karantenereglene fire ganger på åtte dager. Det kan man ikke gjøre uten at man ikke bryr seg om karantenereglene. En sånn holdning kan ikke Norge leve med i den situasjonen vi står i. Situasjonen krever at alle tar ansvar for å begrense smittespredning, uansett hvilken posisjon man har i samfunnet.

I utgangspunktet mener aktor at straffen skal være noe lenger enn 18 dagers fengsel, men tiltalte skal ha strafferabatt for tilståelsen sin.

– Det står respekt av at han nå legger kortene på bordet, og det skal han ha noe strafferabatt for, sier Nygård.

Frykter fengsel

På spørsmål fra sin egen forsvarer Per Zimmer om hva han tenker om at politiet mener han skal i fengsel, svarer han at han synes det er skummelt.

– Folk der har en helt annen kriminell bakgrunn og et annerledes nettverk enn det jeg har. Bare fordi jeg har brutt noen karanteneregler, så skal jeg i fengsel med folk som har gjort ting som er mye farligere enn det jeg har gjort. Jeg er ingen farlig person, sier han.

Da han akkurat hadde fylt 15 år ble den tiltalte mannen dømt for et ran, noe politiet har trukket frem under saken.

– Den gangen var jeg i et miljø som jeg ikke henger i lenger, forklarer 22-åringen.