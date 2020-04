Den amerikanske country- og realitystjernen er ifølge People i hardt vær etter at hun la ut et bilde av seg selv på Instagram iført t-skjorte og truse.

På bildet ligger hun over en stol på soverommet, med et glass rødvin i hånda.

I bakgrunnen ser man sønnen hennes Eric (4) som sitter i senga.

På Instagram har reaksjonene ikke latt vente på seg, og mange spør hvorfor hun gjør slikt mens barna ser på.

– Du går rundt slik foran barna dine..., skriver en.

– Kropp er vakkert

I kommentarfeltet slår Decker tilbake og sier at hun ikke tar seg nær av kritikken.

– Ja. Ikke ulikt en badedrakt. Jeg lærer barna mine at kropp er vakkert. Ingenting å skamme seg for, skriver hun, etterfulgt av flere hjerte-emojier.

– Hei, alle sammen, se på kroppen min og hvor heit den er, kommenterer en kvinne.

– Nå må du ta det med ro, Susan, svarer Decker.

– Er du virkelig så desperat etter oppmerksomhet, spør en følger.

Decker svarer igjen:

– Ja, jeg får ikke nok kjærlighet. Kan jeg få en klem?

Mer alkohol etter korona

Decker er svært aktiv i kommentarfeltet, og skriver at selvisolasjon har ført til at hun drikker mer alkohol når hennes tre barn, Forrest (2), Eric (4) og Vivianne (6) har lagt seg.

UHØYTIDELIG: Jessie James Decker oppdaterer stadig Instagram-siden sin med selfier og et skråblikk på karantenetilværelsen. Foto: Jessie James Decker/Instagram

– Jeg har aldri vært en stor dranker, men jeg må si at karantene har gjort meg til en, lol. Jeg drikker ett eller to glass, og hvis det har vært en heftig dag med barna, så må jeg være ærlig og si at det kan bli tre glass om kvelden, skriver hun.

Usikker i badedrakt

Decker har tre barn sammen med den tidligere amerikansk baseball-stjernen Eric Decker (33).

Tidligere i april fortalte hun fansen at hun etter tre svangerskap er blitt usikker på sin egen kropp.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg av og til blir usikker når jeg tar på meg en badedrakt på grunn av all den løse huden jeg har etter svangerskapene, skrev hun.

Og:

– Jeg har jobbet hardt for å bli kvitt alle babykiloene. Jeg la på meg 24 kilo med min første. Det er ikke rart at jeg har så mye løs hud, ettersom to av de tre babyene var fire kilo.

Country og reality

Jessie James Decker ga i 2009 ut debutalbumet «Jessie James », som havnet på 23. plass på Billboard 200-lista, og hun har siden gitt ut ytterligere to albumer.

I 2012 var hun og ektemann Eric Decker, som er kjent fra NFL, å se i tre sesonger av realityserien om seg selv, «Eric & Jessie: Game On» på kanalen E!.