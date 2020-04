Åtte år gamle Corona De Vries fra Australia skrev brev til Tom Hanks for å høre om det gikk bra, da han hørte at Hollywood-stjernen og kona Rita Wilson hadde blitt syke av viruset i Queensland.

«Jeg hørte på nyhetene at du og kona ble syke av koronaviruset. Er du ok?», skrev gutten, ifølge BBC.

Se video i toppen av saken!

Mobbet for navnet

Samtidig la han til at han ble mobbet på skolen for navnet sitt og ble kalt «Coronavirus», på grunn av den pågående pandemien.

«Jeg blir veldig lei meg når de kaller meg dette», skrev gutten.

Da Hanks leste at åtteåringen ble mobbet på skolen for navnet, svarte han med et rørende brev som begynte med følgende:

«Kjære venn Corona. Brevet ditt fikk min kone og meg til å føle oss fantastisk! Takk for at du er slik en god venn – venner får venner til å føle seg bra når de er nede».

Fikk personlig gave

Den Oscar-vinnende skuespilleren sendte samtidig en gave til gutten, i form av en skrivemaskin i merket «Corona». Skrivemaskinen hadde han selv brukt mens han satt i karantenen i Australia.

«Du er den eneste personen jeg noensinne har kjent som har navnet Corona – som ringen rundt solen, en krone», roste skuespilleren og utdypet tanken bak gaven:

«Jeg tror denne skrivemaskinen vil passe deg. Jeg har tatt den med til Gold Coast, og nå er den tilbake – hos deg. Spør en voksen hvordan den fungerer. Og bruk den til å skrive tilbake til meg.»

Toy Story-skuespilleren avsluttet brevet med: «Du har en venn i meg».

Friskmeldt

Hanks og Wilson ble smittet av viruset på Gold Coast i mars, men er nå utskrevet fra sykehuset og tilbake i USA.

For noen dager siden uttalte Wilson seg om de ekstreme bivirkningene hun fikk etter å ha blitt behandlet med malaria-medisin mot viruset.

– Feberen min gikk ned, men medisinen hadde så ekstreme bivirkninger. Jeg ble konstant kvalm, svimmel og alle musklene mine ble svake. Jeg tror folk må ta veldig hensyn ved bruk av det middelet, sa hun til TV-kanalen CBS.