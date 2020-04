Dette vil flest studere

– Det er bra mange benytter sjansen nå til å ta utdanning. Det er en god indikasjon på at folk ikke har satt livet sitt på vent et år, men at de i stedet bruker tiden på å oppgradere kompetansen sin, sa Asheim.

Han varslet at regjeringen kommer til å komme flere tiltak som han omtaler som kraftfulle innenfor høyere utdanning i forbindelse koronakrisen.

Rekordmange til Bergen

Som følge av rekordmange søkere til høyere utdanning, setter derfor enkelte universiteter også rekord. Universitetet i Bergen (UiB) har i 2020 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne, skriver de i en pressemelding.

11 660 har søkt seg til UiB som førstevalg, noe som er en økning på nær 12 prosent sammenlignet med i fjor.

Dobbelt så mange har Universitetet i Oslo som sitt førstevalg. De opplever en økning på 16 prosent og har nå 3,41 søkere per studieplass. Nye, tverrfaglige studieprogram er svært populære.

For OsloMet er økningen i antall søkere lik den nasjonale økningen, på 9 prosent. Der opplever de en kraftig økning i antall som vil studere sykepleier, opp 12 prosent fra i fjor, skriver de i en pressemelding.