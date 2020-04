Ble forbauset da de så hva Tid for hage hadde gjort med betongklossen i hagen

STASELIG UTEPLASS: Moderne og funksjonelt på plattingen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spiseområdet

På plattingen blir det først murt opp en innramming av lecablokker, som senere blir pusset. Denne gir en fin omramming og vil gjøre det lunt her oppe. Sittebenker i vinkel på den ene siden, og kjøkkenbenk i vinkel på den andre siden.

Sittebenkene blir bygget av treverk, mens bordet er et innkjøpt begtongbord. Løse stoler med armlene gjør dette til en spiseplass for mange.

SPISEPLASS: Mur som innramming av plassen, betongbord og puter i jordfarger gir enhetlig utrykk. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kjøkkenet er bygget opp ved hjelp av smale pussende lecamurer som understell for benkeplate.

Pizzaovnen er nemlig tung og må ha noe solid å stå på. Under pizzaovnen er det laget plass for mase ved (ovnen er vedfyrt), og ellers under benken er det laget trehyller for oppbevaring.

For å ramme inn dette området, har designer Malin tegnet en slags pergola. Det er snakk om en stolpe i hvert av de fire hjørnene, og diagonale bjelker som går fra disse og samles i et høyere punkt på midten av plassen. Ikke noe tak altså, men likevel gir dette følelsen av et tak. Her blir det plantet eføy som kommer til å slynge seg innover bjelkene.

PIZZAOVN: Den vedfyrte pizzaovnen er plassert på fundament murt opp av leca. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ornamentell urtehage

Malin har sett for seg en liten «Potager-hage». Det er et fransk begrep og står for noe i nærheten av en ornamentell kjøkkenhage. Dette er en tradisjon der alt er symmetrisk bygget opp, og der nyttevekster blir plassert sammen med andre planter, og der helheten gjerne danner et mønster.

KLASSISK STIL: Denne ornamentelle urtehagen er inspirert av klassiske sydeuropeiske hager. Foto: Pandora Film/ TV 2

Fra før av var det plen her. Det som må graves bort blir fjernet, formene blir markert og det blir lagt ned kantsten i granitt som innramming. I sentrum av denne lille hagen lages det et vannanlegg ved hjelp av en stor krukke. Et vannreservoar under krukken og en pumpe sørger for at vannet hele tiden vil renne over kanten på krukken og ned igjen i vannreservoaret. Lett sildrende lyd og et skikkelig fokuspunkt midt i det midterste bedet.

Alle bedene blir plantet til med en lav buxbomhekk ytterst og diverse blå blomster og urter innenfor der. For å skap litt høyde, plantes smale cypresser i en gruppe på den ene siden.

VANNSPEIL: Et lite vannanlegg i en stor urne, vann som renner over kanten. Foto: Pandora Film/ TV 2

Hele området blir rammet inn av betongballustrader og og to søyler med betongkongler ved inngangen. Singelgang rundt midten. Her skal du kunne rusle og se på alt det vakre, for her er mye som fanger blikket: En kvinnestatue, vannkrukken, vakre blomster og ikke minst en flott utsikt.

STATUE: Også en statue hører med i en slik klassisk hage. Foto: Pandora Film/ TV 2

Store krukker

Det er egentlig to ganske ulike områder som har fått plass i hagen: En litt moderne del oppå terrassen og en veldig tradisjonell geometrisk urtehage. Og for å knytte områdene sammen og myke opp alle overgangene, plasserer Malin ut skikkelig store terakottakrukker. Disse står oppe på terrassen, de rammer inn trappen på hver side, og det er også en som står i urtehagen. Slik bindes områdene sammen og mykner opp alle kanter. Noen krukker er plantet til, andre er bare tomme og vakre i seg selv.

TERRAKOTTA: Mange store terrakottakrukker er plassert rundt om kring. Vakre selv uten planter. Foto: Pandora Film/ TV 2

Tid for hage sier takk for oppdraget, og ønsker lykke til videre til hageeierne Synne og Tord.

