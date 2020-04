Derfor har Warholm holdt seg unna media

Da den «umulige» 2020-utgaven av Bislett Games ble presentert på Bislett stadion torsdag ettermiddag, var det en sjelden mulighet til å få øye på Karsten Warholm.

Verdensmesteren på 400 meter hekk forteller at han har tatt en bevisst valg om å unngå pressen under koronakrisen.

– Det er rett og slett fordi alle lurer på hva jeg mener om korona. Jeg prøver ikke å leke ekspert, og det er ingenting jeg mener som kan hjelpe her. Da ser jeg ikke en grunn til å stille opp, sier Warhom til TV 2.

– Jeg prøver bare å ta mine forholdsregler og holde meg unna folk. Da hjelper det heller ikke å stille opp i intervju. Jeg prøver å holde meg hjemme og gå på trening, det er det jeg gjør, fortsetter han.

Warholm mener det er sunt at folk har meninger.

– Men jeg greier ikke å se at min mening skal veie tungt, for jeg har ikke mye kunnskap om temaet. Jeg prøver å høre på dem som har det, sier han.

Warholm innrømmer tidlig skepsis

Alle kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan overholde smittevernregler er forbudt frem til 15. juni. Torsdag 11. juni går «The Impossible Games» med strenge regler for å unngå smitte.

Warholm var umiddelbart var positiv til ideen, men lurte på hvordan Bislett Games-sjef Steinar Hoen og de andre arrangørene skulle få det til.

– Jeg er ingen ekspert, og jeg skal ikke late som om jeg er det, men da smittevernoverlegen ga sin godkjenning, tenkte jeg at det også er innenfor å stille opp for meg. Jeg var litt skeptisk fordi jeg vil ikke trosse anbefalinger og regler, men det kommer vi heller ikke til å gjøre. Jeg skal løpe alene, så det er meget innenfor, sier Karsten Warholm.

Warholm innrømmer at han var bekymret for signaleffekten.

– Vi i idretten og meg selv skal gå foran som et godt eksempel i kampen mot korona, og det har vært veldig viktig for meg. Det er absolutt viktig å tenke hva slags signaler man sender ut, men sånn som dette fremstår nå og det at jeg trener masse alene, er det egentlig ikke så forskjellig hva det jeg gjør til daglig. Det er viktig for meg å gjennomføre under de reglene som finnes, for alle må ta i et tak for å bli kvitt de greiene her, sier Warholm.

Warholm motiveres av trening

Warholm, som skal løpe solo for verdensrekorden på 300 meter hekk på Bislett, applauderer alle som tenker kreativt i koronakrisen. Selv stiller han opp gratis på The Impossible Games for å hjelpe arrangøren. Han har også lovet å gi bort en eventuell verdensrekordbonus til et veldedig formål.