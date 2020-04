Donald Trump foreslår lys og blekemiddel som kur mot koronaviruset

Uttalelsen fra Trump kom etter at Bill Bryan, leder for departementet for forskning og teknologi i Sikkerhetsdepartementet, hadde en presentasjon hvor han viste til ny forskning.

– Vår hittil mest markante observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i luften, fortalte Bryan.

Lys og varme

Etter å ha blitt presentert med funnene, fikk presidenten en idé.

– Sett at vi treffer kroppen med et veldig kraftig lys. At du kan føre lyset inn i kroppen, enten gjennom huden eller på en annen måte, foreslo presidenten.

Trump henvendte seg senere til legen Deborah Brix, og oppfordret henne til å undersøke mulighetene for lysbehandling.

– Dere burde snakke med legene for å se om det er en måte å bruke lys og varme i kuren mot viruset. Kanskje funker det, kanskje ikke, sa Trump.

Presidenten oppfordret amerikanerne til å gå ut og nyte solen, men understreket at han ikke er lege selv.

– Jeg bare legger frem ideer, sa Trump.

Blekemiddel i kroppen

Senere på pressekonferansen fikk Trump en ny idé: Å injisere desinfiserende middel direkte i kroppen.

Etter at Bryan nevnte hvordan desinfiserende midler som blekemiddel fjerner viruset fra overflater, fulgte Trump opp:

– Desinfeksjon tar livet av viruset på ett minutt. Er det en måte vi kan gjøre noe lignende, ved å injisere det eller som en slags rensing? spurte Trump.

Trump ber legen Deborah Brix undersøke mulighetene for lysbehandling mot koronaviruset. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Det vil være interessant å sjekke ut. Det blir opp til legene, men jeg synes det virker interessant, sier presidenten.

– Livsfarlig

Trumps forslag får hard medfart i den medisinske verden.

– Forslaget om å injisere eller innta noen form for rensemiddel er uansvarlig og farlig, sier legen Vin Gupta til NBC News. Legen understreker at Trumps forslag vil være livsfarlig.

– Ingen mengde blekemiddel eller vanlig rengjøringsmiddel bør inntas i kroppen. Små mengder er livsfarlig, sier Gupta.

Trump har tidligere brukt mye tid på å fremme malariamedisinen hydroksyklorokin i kampen mot koronaviruset. Ny forskning viser derimot at medisinen har motsatt effekt av det som er ønsket. Pasienter som behandles med medisinen har høyere dødsrate enn de som får vanlig behandling.

Gupta mener Trumps mange medisinske råd utgjør en fare for amerikanerne.

– Det er utrolig farlig. Det er folk som følger hvert ord presidenten sier, advarer Gupta, som ikke er alene i sin kritikk av presidentens uttalelser.

– At presidenten faktisk spurte om injeksjon av desinfeksjonsmidler ga meg hakeslepp, sier Irwin Redlener, leder for Det nasjonale senteret for kriseberedskap ved Columbia University til TV-kanalen MSNBC.