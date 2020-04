Landet gjenoppbygges ikke på Teams

Eventbransjen har fått yrkesforbud. Og med det er ikke bare vår bransje hardt rammet av corona-krisen, men også alle tilstøtende næringer som hoteller, artister, catering-selskaper og tekniske leverandører.

Sponsor- og eventbyråforeningen anslo tidlig i virusutbruddet at bransjen ville bli redusert med 1,2 milliarder - en nedgang som utgjør en drøy tredjedel av forventet årsomsetning. Ettersom krisen viser seg å være langvarig er det grunn til å tro at dette tallet blir langt høyere. Og hvis man regner med tilstøtende bransjer, ser bildet enda verre ut.

Ikke alle arrangement er like

En svært vanskelig situasjon, som vi er de første til å vise forståelse for. Helse i befolkningen og belastningen på helsevesenet må hensyntas først.

Når det nå diskuteres forsiktig gjenåpning av samfunnet har vi likevel en sterk anbefaling til FHI: at regler for arrangementer differensieres. En samling av folk er ikke en samling av folk.

Det er stor forskjell på å åpne opp for at 1200 russ kan feste på Tryvann, og å samle 1200 næringslivstopper til NHO konferanse i Oslo Spektrum. Det er forskjell på en musikkfestival med tusenvis av feststemte deltakere som mer eller mindre påvirket av alkohol hyller musikalske helter til langt på natt, og DNB som samler alle sine medarbeidere til strategilansering i Telenor Arena på dagtid. Og det er forskjell på å samle tusenvis av engasjerte fans på Ullevål stadion, og å lage en produktlansering for B2B kundene til Jotun på Skur 33 tidlig ettermiddag.

Trine Weidal er administrerende direktør i eventbyrået Gyro.

Vi snakker ikke ned viktigheten av å åpne festivaler og idrettsarrangement, men vi ønsker at regelverket fremover differensierer mellom kveldsarrangementer med alkohol, og dagarrangementer med fag.

Med andre ord - la oss få lov til å gjøre jobben vår, og vi vil lage eventer for mange hundre mennesker hvor det faglige står i fokus, som er langt tryggere enn Frognerparken for tiden er på søndager.

Trenger strengt regelverk

Og vi jobber gjerne under et strengt regelverk. Ja - vi krever det! For hvis det er noe proffe eventarrangører kan, så er det risikovurdering, iverksettelse av tiltak og gjennomføring av disse. Mange eventbyråer har erfaring med ROS-analyser (Risiko og sikkerhetsanalyser) fra høynivåeventer for organisasjoner som UD, Forsvaret, NHO og NATO, hvor du må ha klarering fra PST, SMK, hundepatrulje og bombeteam for å sikre næringslivstopper og statsledere fra mange land. Med en slik erfaring og kompetanse, er det en enkel sak å iverksette tiltak som hindrer smittespredning av Covid-19, selv om mange er samlet på ett sted.