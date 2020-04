6. april ble Boris Johnson innlagt på intensivavdelingen med koronasmitte. Tre uker senere vil han være tilbake i Downling Street, ifølge The Telegraph.

Frustrerte briter

Statsministeren skal ha bedt sine assistenter arrangere møter med de ulike statsrådene neste uke, for å oppdateres på koronasituasjonen.

Avisen skriver at Johnson ønsker å få koronasituasjonen under kontroll, etter at stadig flere briter uttrykker frustrasjon over inngripende smitteverntiltak.



USAs president Donald Trump sa under torsdagens pressebrifing i Det hvite hus at han nylig har snakket med Johnson som hørtes frisk og energisk ut.

– Han hørtes akkurat som den gamle Boris, sa Trump.

Kritikk

Statsministeren har måtte tåle mye kritikk for hvordan han har håndtert koronakrisen, blant annet fra konservative Sunday Times som søndag skrev at Johnsons «utilgjengelighet og hemmelighold forverret koronavirus-situasjonen i landet og kan ha forårsaket ytterligere tusener av dødsfall».

Avisas kilder har opplyst at den britiske statsministeren sto over flere av møtene til regjeringens krisegruppe for koronakrisen. I tillegg beskyldes han for å ha ignorert advarsler om spredningen av viruset, mangel på beskyttelsesutstyr og for å ha prioritert eget privatliv og lange frihelger i krisens innledende stadier.

Utenriksminister Dominic Raab har styrt landet i Johnsons fravær.

Over 139 000 er bekreftet smittet og 18 791 døde som følge av koronaviruset i Storbritannia.