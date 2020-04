Koronakrisen i USA: Derfor er Ketil Solvik-Olsen positivt overrasket

I flere delstater har rasende, i hovedsak konservative, amerikanere demonstrert mot det de ser på som overdrevne smitteverntiltak. Bilder av bevæpnede demonstranter på trappene til kongressen i Michigan har skapt reaksjoner, både i USA og resten av verden.

I Birmingham, Alabama maler tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen et annet bilde av amerikanernes holdning til smitteverntiltakene.

– Selv om media rapporterer om enkelte demonstrasjoner, så er den store majoriteten av amerikanerne innstilt på at det er sosial isolasjon som gjelder, sier Solvik-Olsen under torsdagens Trumps Verden.

Positivt overrasket

Frp-politikeren har bodd i Birmingham det siste året, hvor kona jobber som barnelege. Tone Solvik-Olsen beskriver stressende arbeidshverdager og sammenlikner koronasituasjonen på sykehuset med den helsearbeiderne opplever i Norge.

– Smittesituasjonen er veldig lik den vi har i Norge. Vi har god kapasitet, nok respiratorer og god tilgang må smittevernutstyr. Det er en stressende situasjon, men ikke et overveldende antall pasienter, forteller hun.

BARNELEGE: Tone Solvik Olsen jobber som barnelege i Birmingham, Alabama. FOTO: Privat

Også ektemannen drar paralleller til hjemlandet når han beskriver de siste ukene i Birmingham. Alabamas guvernør var tidlig ute med å stenge skoler og arbeidsplasser, samtidig som fritidsaktiviteter foregår over internett. Tiltakene har blitt mottatt overraskende bra.

– Hadde du spurt meg for to måneder siden om folk i Alabama hadde vært innstilt på å holde seg hjemme, og at de skulle godta at baseball- og fotballkamper ble avlyst, så hadde jeg ledd. Det har vært en positiv overraskelse å se hvordan amerikanere, som nordmenn, jobber på dugnad og viser solidaritet når krisen kommer, sier Solvik-Olsen.

Forstår frustrasjonen

Dugnaden har gitt resultater. Alabama har et lavt antall smittetilfeller og dødsfall sammenliknet med mange andre amerikanske stater. Samtidig har smitteverntiltakene negative økonomiske konsekvenser for mange amerikanere.

26,5 millioner har registrert seg som arbeidsledige de siste fem ukene, og enkelte tar til gatene for å demonstrere mot overdrevne smitteverntiltak.

FÅR OPPMERKSOMHET: Bevæpnede demonstranter, som her i Lansing, Michigan, har fått mye oppmerksomhet den siste uken. Foto: Paul Sancya/AP Photo

– Folk er i ulike situasjoner Det er en del som ser at smittevernet går ut over økonomien, og arbeidsledigheten stiger akkurat som i Norge. Derfor blir de frustrerte og desperate, sier Solvik-Olsen.

Han understreker at det er en minoritet tar til gatene, og peker på at det også i Norge har vært uenigehet om smitteverntiltak.