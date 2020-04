Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.28.

– Politi og ambulanse er på stedet nå. Det har vært et slagsmål hvor en person har blitt knivstukket. Vedkommende er kritisk skadd, men stabil og ble kjørt til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politiet.

NTB får opplyst at den skadde er en mann.

Cirka 10 personer har blitt observert løpende fra stedet rett etter hendelsen.

– Vi har også fått informasjon om at tre biler har kjørt fra stedet. Det skal ha vært to røde Teslaer og en eldre BMW sedan. Hendelsen fremstår som et oppgjør mellom to gjenger i et kriminelt miljø, sier operasjonslederen.

SØK: Politiet søker fortsatt etter flere personer som skal være innblandet i hendelsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge

Fem pågrepet

Rett før klokken 21 har politiet fått stanset en av bilene.

– Vi har pågrepet fem personer i en rød Tesla som knyttes til hendelsen. Disse har blitt kjørt i arresten, sier Engeseth.

Hendelsen har skjedd i Borggata i bydelen Gamle Oslo. Politiet har flere patruljer i søk etter flere involverte.

– Vi har ikke et nøyaktig antall på hvor mange som var involvert per nå, sier operasjonslederen.

Teknisk og taktisk

Flere personer var vitne til hendelsen og politiet jobber med å avhøre disse på stedet.

– Vi jobber i tillegg med tekniske og taktiske undersøkelser, sier han.

Saken oppdateres.