Mannen var kommet fra utlandet samme dag som han oppholdt seg hos familien, ifølge forelegget. En person i denne husstanden har underliggende sykdom, fremgår det.

Mannen oppholdt seg her i halvannet døgn til tross for at han var underlagt 14 dagers karanteneplikt og at han flere ganger ble bedt om å gå fra stedet, står det i forelegget som gjelder brudd på smittevernloven.

Dersom boten ikke vedtas, havner saken i retten.

