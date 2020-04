Storbyen Harbin nord i Kina har blitt det nye episenter for koronapandemien i Kina.

Kinesiske myndigheter mener at den nye smittebølgen kan kobles til en kinesisk student som kom fra USA til Kina i midten av mars.

Den 22 år gamle kvinnen som studerer ved New York University ble testet fire ganger når hun kom hjem til Kina. Alle prøvene var negative, skriver The New York Times.

Likevel hadde hun koronaviruset og endte opp med å smittet minst 78 personer. Nå har millionbyen Harbin stengt ned i et forsøk på å hindre videre smitte.

Smittet på fest

Helsemyndighetene i Harbin tror kvinnen var en såkalt "stille smitter" som smittet andre uten å ha testet positivt på sykdommen eller hatt symptomer selv.

– Vi vet ikke hvorfor smitten i dette tilfellet ikke ble oppdaget og hvordan det smittet så raskt. Det er en viktig advarsel, sier Zeng Guang fra det kinesiske senteret for smittespredning ifølge The New York Times.

Til sammen tror helsemyndighetene at kvinnen har smittet minst 78 personer.

De første som ble smittet av kvinnen var hennes naboer. Disse naboene holdt samme dag en fest hvor flere av gjestene trolig ble smittet.

Deretter ble smitten spredd videre til to lokale sykehus når en av gjestene fikk slag og måtte ha helsehjelp. Kvinnen har også smittet sine foreldre i Mongolia, skriver The Sun.

KONTROLL: Politiet kontrollerer alle som er på flyplassen i Harbin Foto: Huizhong Wu

Redd for ny smittebølge

Nå stenges byen Harbin, med rundt 11 millioner innbyggere, ned i håp om å hindre videre smitte. Innbyggere får ikke lov til å reise inn eller ut av byen og alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme.

I store deler av Kina har livet begynt å gått tilbake til normalen etter flere uker med kamp mot viruset. Restauranter er igjen fulle, kollektivtrafikken har startet opp igjen og mange har returner til arbeid på fabrikker, skriver The New York Times.

Kinesiske myndigheter er derfor bekymret for hvor raskt smittet kan blusse opp og spre seg blant befolkningen.

Torsdag er det rapportert om 4632 koronadødsfall i Kina og totalt 82 798 smittede.