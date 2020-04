– Debattklimaet er sånn nå. Er man på banen i innvandringssaker, får man eposter som hyller massemordere og drap på ungdommer, sier Julie Indstad Hole (Ap) til Adresseavisen.

Hun var en av politikerne som tirsdag stemte for at formannskapet i Trondheim skulle støtte et opprop der 19 tidligere statsråder ber regjeringen om at Norge tar imot barn fra flyktningleirene i Hellas. Det kommer i forbindelse med oppmerksomheten rundt forholdene i Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Etter avstemmingen mottok Hole en epost der avsenderen blant annet skriver at hun bør «legge seg på rygg» som «det simple marksistiske, sosialistiske muslimludder og landssvikerhora du er». Vedkommende skriver også at antallet drepte under 22. juli-massakren var for lavt.

Hole har lagt ut eposten på sin Facebook-side, men har sladdet navnet til avsenderen.

– Jeg la ikke ut eposten fordi det var så sjokkerende, tvert imot fordi det er så vanlig. Dette må en ung kvinne i politikken som mener noe i asyl og innvandringspolitikken forvente seg, dessverre. Debattklimaet er sånn nå. Er man på banen i innvandringssaker, får man eposter som hyller massemordere og drap på ungdommer. Kostnaden for å uttale seg er for høy, sier Hole.

Hun har nå oversendt eposten med hetsen til bystyresekretariatet som nå skal søke råd hos PST om saken skal forfølges eller anmeldes.

