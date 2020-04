Det merkelige funnet ble gjort onsdag da mammaen til de to brødrene gikk tur med hunden langs Nitelva i Skedsmo.

– Jeg lurte på om jeg så riktig. For plutselig ser jeg en skilpadde. Jeg har aldri sett en skilpadde der før, for å si det sånn, forteller moren til de to barna.

Hunden ble ivrig og løp etter skilpadden som svømte ut i elva.

Hun gikk hjem og fortalte dette til sine to sønner. De nølte ikke, tok med seg en bøtte og la ut på sprang.

Noen timer senere kom de inn døra. Med seg hjem hadde de en skilpadde av typen rødøret terrapin.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Ønsket seg reptil i mange år

Theo har ønsket seg skilpadde siden han var tre år, men mor har sagt nei fordi det tar for mye plass.

Nå sto sønnen på trappa med en skilpadde i hånda han hadde funnet tjue minutter fra huset.

– De var lykkelige. Nå har vi fått oss et kjæledyr ropte de. Dette har de drømt om i mange år, men jeg har sagt nei fordi det krever så mye, forteller hun.

Prøvde å finne flere

Hun tok kontakt med en venn, og det viste seg at skilpadden er ulovlig.

– Det var en veldig fin opplevelse, men det viser seg at den er ulovlig. Vi tenkte jo at det var veldig synd på den, så tok den med hjem. Vi ringte en venn som fortalte oss litt om skilpadder. Da skjønte vi at vi ikke kunne ta vare på den, så vi må levere den inn. Jeg håper ikke den må dø, forteller moren.

ULOVLIG: Skilpadden hører ikke hjemme i norsk natur, men i land hvor klima er subtropisk, forklarer Petter Bøckman, zoolog-ekspert. Foto: Privat

Etter at de fikk vite at den var ulovlig, tok de den med til en institusjon som tar seg av slike dyr. Om den blir avlivet eller ikke, er ukjent.

– Han har gått ut i dag for å se om det var noen andre skilpadder der, ettersom de ikke trives alene. Han fant ingen i dag, sier hun.

Trolig mistet

Det ble ulovlig å holde skilpadder og flere andre reptiler som kjæledyr i Norge i 1977, opplyser Petter Bøckman, zoologi-ekspert til TV 2.

Bøckman blir overrasket da TV 2 forteller om historien.

– Du verden. Jeg hadde også blitt overrasket om jeg hadde funnet en skilpadde rundt Sognsvann. Det er et nydelig dyr, men siden den er ulovlig er det mange som har trøbbel med å kvitte seg med den. Eieren har trolig sluppet den ut, eller mistet den, forklarer han.

Han sier skilpadden kan ha vært der lenge, ettersom skilpadder kan overleve i norsk natur.

– De formerer seg utrolig fort og kan gå i dvale på vinteren. Det har etablert seg i Canada, og overlever der. Så de kan også overleve her i Norge, sier zoologen.

– Det er nettopp derfor de er ulovlige i Norge. Fordi de kan formere seg utrolig fort og etablere seg, forklarer Bøckman.