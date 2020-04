Det nye tallet kommer oppå de 22 millionene som allerede er blitt registrert som arbeidsledige siden midten av mars.

Analytikere hadde på forhånd spådd 4,3 millioner nye arbeidsledige den siste uken.

Om lag én av seks amerikanere har nå mistet jobbene sine de siste fem ukene. Det er den verste perioden med oppsigelser som er blitt registrert. Antall nye oppsigelser er nå større enn antall innbyggere i landets ti største byer til sammen.

Kan få 20 prosents arbeidsledighet

Økonomer spår at andelen arbeidsledige i april kan bli så høy som 20 prosent. Arbeidsledigheten har gitt den verste økonomiske krisen i USA siden den store depresjonen på 1930-tallet, og enkelte økonomer tror landets BNP kan minke dobbelt så mye som under finanskrisen på 2000-tallet.

Få eksperter ser for seg en nedgang i nærheten av det man så under den store depresjonen, da arbeidsledighetsraten holdt seg over 14 prosent fra 1931 og helt fram til 1940. Men høy arbeidsledighet vil trolig vedvare fram til godt inn i 2021, og antakeligvis videre.

Myndighetene jobber for å redusere nedstengningenes konsekvenser. Tirsdag denne uken ble Republikanerne og Demokratene i Senatet enige om en ny økonomisk krisepakke som blant annet skal hjelpe småbedrifter.

Demonstrasjoner mot nedstengning

De omfattende økonomiske konsekvensene av nedstengningene som gjøres av smittevernshensyn, har ført til demonstrasjoner fra folk som mener næringsvirksomhet er nødt til å få åpne igjen.

Enkelte guvernører har begynt å løsne opp tiltakene, tross advarsler fra helsemyndigheter om at det kan være for tidlig.

I Georgia kan treningssentre, frisørsalonger og bowlingbaner åpne igjen fredag, og Texas har allerede åpnet parkene i delstaten.

(©NTB)