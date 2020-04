– Dette er min første veiåpning som samferdselsminister. Jeg hadde nok trodd at den skulle bli ganske normal, men så feil kan man ta, sier Knut Arild Hareide (KrF) i videoen delt av Samferdselsdepartementet på Facebook.

Regler for sosial distansering har ført til at mange har måttet endre rutiner på jobb og i hverdagsliv. Noen har også blitt litt ekstra kreative i håp om å oppretteholde en viss normalitet.

Da Hundvåg- og Eiganestunnelen skulle åpne onsdag måtte flere elementer av den lange tradisjonen vike. I stedet valgte Samferdselsministeren å gjennomføre Norges første veiåpning på direktesendt video fra sin egen kontorstol.

Gjennomføringen har til og med vakt internasjonal oppsikt, og har blitt omtalt av Sky News.

Se videoen øverst i saken.

Direktesendt

Åpningen ble sendt direkte på Facebook-sidene til Samferdselsdepartementet og på prosjektsiden til Ryfast.

Videoen viser Hareide alene på kontoret med en haug ballonger i rødt, hvitt og blått. I tråd med tradisjonen overrakte han seg selv blomster og en gave.

– Før jeg går i gang med kake, så har jeg tenkt til å foreta den offisielle markeringen. Da er det en stor glede ved at jeg herved erklærer riksvei 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen for åpnet, sier han mens han kutter det obligatoriske båndet som provisorisk er teipet til veggen.

Norges største veiprosjekt åpnet i Stavanger onsdag https://t.co/hht9HT8hiG pic.twitter.com/qEmTfzBsUH — Statens vegvesen (@Presserom) April 22, 2020

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen var nemlig den eneste som fikk være fysisk til stede når de siste tunnelene i Norges største veiprosjekt, Ryfast-prosjektet, skulle åpnes.

Sosial distansering er et av helsemyndighetenes sterkeste tiltak for å stanse spredningen av koronaviruset. Befolkningen forventes å holde større avstand enn vanlig. I tillegg skal man begrense antall personer man har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.

Til slutt viser videoen at ministeren runder av feiringen med et kakestykke.

Omfattende prosjekt

– Det er veldig morsomt å få være med på den første digitale veiåpningen i Norge. I disse spesielle tider har vi sett hvordan folk finner kreative løsninger på utfordringer vi tidligere ikke visste vi hadde, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Også Statens vegvesen er stolte av å kunne markere at det åtte år byggeprosjektet endelig er ferdig.

– Dette er en stor og viktig dag for oss alle. 9. november 2012 tok daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, første spadetak på prosjektet. Det har vært et komplekst prosjekt som inneholder viktige vegforbindelser for Stavanger by, og fastlandsforbindelsen til Ryfast. Det er en formidabel jobb som er gjennomført av våre entreprenører og rådgivere under ledelse av en kompetent byggherreorganisasjon, sier sier direktør, utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik i pressemeldingen.

Det vil ikke være bompengeinnkreving fra oppstarten fordi testingen av innkrevingsutstyret er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det er foreløpig usikkert når dette er på plass.