– Spillere som meg er enda mer ettertraktede nå

Kontrakten med Tottenham går ut 30. juni, men ifølge Vertonghen er ikke det et stort problem. I et videointervju med belgiske Play Sports, gjengitt av The Times, forteller 32-åringen om flere klubber som har meldt sin interesse.

Som følge av koronaviruset har fotballen blitt satt på vent, og hva som skjer med Premier League er ennå uvisst. Det har ikke vært spilt kamper i ligaen siden starten av mars.

– Nedstengningen har ført til mye usikkerhet på overgangsmarkedet, men merkelig nok har det bare hatt positiv effekt på interessen rundt meg, forteller Vertonghen.

Ifølge ham er det interesse fra både Spania og Italia. Ifølge The Times skal Inter være en av klubbene, uten av belgieren går inn på spesifikke navn. Skulle han forlate Tottenham, vil han gå gratis i sommer.

– Jeg er gratis og mange klubber har ikke penger til å kjøpe spillere. Så spillere du ikke betaler overgangssum for, som meg, er enda mer ettertraktede under koronakrisen. Siden januar har flere klubber kommet med seriøse tilbud til meg, siteres Vertonghen.

– Logisk at interessen øker

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller synes ikke det er rart at det nå er større interesse rundt Tottenham-stjernen.

– Jeg skjønner at han selv sier «merkelig nok», men hvis man tenker litt ekstra på det, er det logisk at interessen øker, mener han, og forklarer:

– Han har begynt å bikke nedover i karrièren, men har fremdeles et brukbart nivå i et par år til. Nå kan det plutselig bli et par år og en kvart, for det er en kvart sesong igjen. Da kan man få ytterligere 10 til 20 prosent av en overgang. Klubber tenker nytte og verdi, og får ganske mye ekstra. Så da får man den spilleren han er nå i en kvart sesong ekstra, og det spiller inn. Å få inn en sånn spiller i en klubb kan for eksempel være forskjellen på å komme til Champions League. Det gir mening.

Vertonghen sier i intervjuet med Play Sports at han ønsker å spille på toppnivå i noen år til, og helst i Europa.

– Jeg tror det gjelder for mange. De som er litt oppi årene, som Vertonghen, vil nok helst finne seg en ny klubb, eller en større kontrakt et annet sted istedenfor å signere en måned eller to til med Tottenham. Jeg forstår det veldig, understreker Stamsø-Møller.

Han er ikke overrasket over at Inter Milan er en av klubbene som skal ha meldt sin interesse for belgieren.