Norges Banks representantskap sendte i dag over en rekke spørsmål til Norges Bank sitt hovedstyret rundt ansettelsen av tangen.

Representantskapets rolle er å ha tilsyn med Norges Bank og med oljefondet.

Det blir opp til representantskapet å beslutte om det skal nedsettes gransking av saken. Den vil dreie seg om hvorvidt hovedstyret i Norges Bank gjorde en god nok jobb da de ansatte Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Det er 24 punkter og spørsmål som de krever svar på innen 29.april.

De vil blant annet ha svar på om det er blitt gitt fult innsyn rundt Tangens eierinteresser og økonomiske forhold.

Undersøker referansene

I tillegg vil de vite hvor mange av referansene til Tangen som ble kontaktet og hvor mange av de som deltok på seminaret «Back to University» ved Wharton Business School i november 2019.

Videre ønsker de å vite hvor mange og hvem av referansene oppga at de hadde deltatt på seminaret i forbindelse med kontakten de hadde rundt ansettelsen.

Nåværende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, deltok på det mye diskuterte seminaret til Tangen. Han fikk påspandert privatfly hjem igjen fra reisen.

Representantskapet vil nå vite om dette var i tråd med de etiske regelverket til Norges Bank.

Beklager flytur

I en melding publisert på Norges Banks intranett onsdag kveld skriver Slyngstad at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet, melder VG.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en melding til sine ansatte.

Dette er saken

Bakgrunnen for sakens utvikling er VGs avsløring om at den nylig ansatte lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, i november 2019 spanderte et luksusseminar i USA for flere av Norges samfunnstopper.

Turen bestod av private jetfly fra Europa, tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter. Alt var betalt av Nicolai Tangen til en prislapp på 28 millioner kroner.

Blant de deltakende på turen var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

I etterkant av avsløringen har Norges Bank lagt fram en fullstendig redegjørelse av ansettelsesprosessen av Tangen. Der skriver de blant annet at Slyngstad ikke var involvert i ansettelsesprosessen.