Det skal være en stor skavl som kan løsne.

Politiet i Finnmark opplyser at faren er så stor at man ikke kan gå inn i området for å iverksette tiltak. Det betyr at folk må holde seg unna.

Snøskredfaren øker også i Nord-Troms, og lørdag meldes faregrad tre, som er betydelig fare.

– Vær forsiktig, både på ski og på snescooter! Vis vett - vær varsom! skriver Hovedredningssentralen på Twitter.