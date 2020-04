I skolegården til Bjølsen skole leker syv år gamle Saga. På mandag åpner skolen hennes etter seks uker.

– Jeg gleder meg, men vi må fortsatt holde avstand da. Jeg tror det blir fint, veldig mye annerledes enn det pleier å være, for man kan ikke sitte sammen, sier hun til TV 2.

Inne på skolen holder man på med smittevernstiltak.

MARKERER: Barne- og ungdomsarbeider Amir Hanza markerer avstandsskiller inne på skolen Foto: Anine Hallgren

– Vi markerer med teip en linje foran toalettene for å holde avstand. Da får elevene en visuell påminnelse hele skoledagen og vi har fokus på at noe er annerledes, sier rektor Arild Lillehagen.

200 elever er ventet tilbake på skolen i Oslo sentrum mandag.

– Vi har inntrykk av at de aller fleste er positive til å starte igjen. Jeg har snakket med noen engstelige foreldre som er litt tilbakeholdne og vil se hvordan dette går, men jeg tenker at vi får alle på plass ganske raskt når vi ser at dette vil gå ganske fint, sier rektoren ved Bjølsen skole.

Appellerer til foreldre

– Dette er krevende, vi må ikke late som noe annet, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV), som innrømmer at skolehverdag med smittevern blir utfordrende.

– Både i forhold til ny organisering i små grupper, renhold, uteskole, varierende fasiliteter; her blir det mye nytt for elever, foreldre og ansatte, sier hun.

SPENT: Rektor Arild Lillehagen ved Bjølsen skole. Foto: Anine Hallgren

Men hun vil ha de 27 000 elevene i småskolen i hovedstaden tilbake på mandag.

– Jeg vil appellere veldig sterkt til foreldre om å sende barna på skolen med mindre de tilhører en risikogruppe og har fått dette vurdert av legen sin, da blir det en annen sak. Men barn trenger venner og normalitet, de trenger å leke og lære. Uansett hvordan barna har hatt det i denne perioden vil det være bra å komme tilbake, sier Thorkildsen.

Opplæringsplikt

For hun mener foreldrene må vite hva de gjør hvis de venter. De får opplæringsplikt for sine barn. Et spesielt ansvar, mener byråden.

– Hvis du lar være å sende barna på skolen, så hviler det et stort ansvar på deg som forelder. Du har opplæringsplikt og må sørge for at barna dine lærer det de skal og får med seg det de andre gjør. Så jeg håper og tror de fleste sender barna, sier hun til TV 2.