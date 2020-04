Landslagskeeper vender hjem etter ni år

– Hva håper du at du kan bidra med for MS?

– Nå har vi ikke gått gjennom noen målsetting, men det er naturlig å prøve å komme høyere opp på tabellen selvsagt. Det vil jeg tro at alle er enige om. Jeg er jo der for å vinne kamper, og det regner jeg med at alle andre er også. Vi satser jo offensivt, og den positiviteten som er i klubben etter måten de avsluttet forrige sesong på, er jo noe som smitter over. Så jeg håper at jeg kan bidra til at MS skal være en positiv overraskelse til høsten, understreker han.

– Tror du noen i Vålerenga er bitre over at du ikke endte hos dem?

– Nei, det tviler jeg på. De har Steffen Søberg, og det finnes ingen grunn for dem til å endre på det. Han har vært keeperen deres i mange år, og han kommer til å bli det. Han er dritgod, avslutter Haugen.