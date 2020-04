I en epost til Yngve Slyngstad 20. november 2018, skrev Nicolai Tangen at kronprins Haakon trolig ville være med på hele eller deler av det mye omtalt seminaret i Philadelphia.

«We have been told that HRH the Crown Prince of Norway most likely will join the whole or part of the event.», skrev den påtroppende oljefondsjefen.

– Jeg har vist full åpenhet om hvem som har deltatt på turen. Jeg inviterte i tillegg noen flere personer som av ulike grunner ikke kunne delta, men det er ikke riktig av meg å gå i detaljer på hvilke vurderinger de har gjort seg, skriver Tangen i en e-post til TV 2.

TV 2 har spurt Tangen om å få se korrespondansen med Slottet.

I tillegg har TV 2 spurte Tangen om hvilke signaler han fikk fra Slottet som utløste at han skrev at kronprinsen trolig ville delta.

Tangen vil heller ikke svare på hvorfor han inviterte kronprinsen og om de to er bekjente.

– Det er full åpenhet om arrangementet. Men jeg har ingen ytterligere kommentar til akkurat dette, svarer Tangen.

Han har selv omtalt seminaret som et drømmeseminar.

Slottet: – Takket nei

TV 2 har også spurt Slottet om en rekke spørsmål knyttet til seminaret.

– Kronprinsen fikk invitasjon og takket nei, skriver assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen.

Slottet svarer ikke på om kronprinsen ble invitert som kronprins eller som bekjent. De vil heller ikke svare på hvorfor kronprinsen takket nei.

– Vi har ingen kommentar utover det jeg svarte deg, skriver Gjeruldsen.

Tur med Røe Isaksen

Kronprinsen deltok på tur sammen med daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i forkant av seminaret i 2019. De to var sammen i Qatar.

Da reiste Røe Isaksen videre til USA, mens kronprinsen reiste hjem til Norge. De to deltok på en markering av 50 år med næringslivssamarbeid med Qatar 11. november i Doha.

Røe Isaksen sier til TV 2 at han ikke kan huske å ha snakket med kronprinsen om seminaret.

H.K.H. Kronprinsen og Torbjørn Røe Isaksen på ILO-kontoret i Qatar sammen med leder for kontoret Holtan Homayounpour. Foto: Regjeringen

Middag med kronprinsparet

I 2016 deltok Tangen på en middag på Skaugum. Kronprinsparet inviterte til middag i forbindelse med Business for Peace-konferansen som ble arrangert i Oslo i mai 2016.

Over 100 ledere fra næringslivet, akademia, myndighetene og sivilsamfunnet møtes for å utvikle forretningsideer med både økonomisk og samfunnsmessig gevinst.