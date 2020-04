Europeisk fotball går uvisse måneder i møte. Det er pause i de aller fleste ligaer. Det legges planer for eventuelle datoer seriespillet kan tas opp igjen, men det hefter stor usikkerhet ved disse.

Premier League ser for seg å starte opp igjen 8. juni. I Tyskland kan fotballen rulle i mai.

Kjetil Siem, som torsdag gjestet «Mens vi venter», mener det er svært viktig for industrien at hjulene begynner å rulle igjen.

– Under andre verdenskrig var det amatører som ikke fikk spille fotball lenger. Det var ikke så avgjørende. I dag er dette en diger industri med masse penger og mange ansatte. Det berører veldig mange, ikke bare de som spiller. Det er begrenset hvor lenge vi kan snakke på «Mens vi venter». Derfor skjønner alle at dette berører veldig mye mer enn spillets gang og pampeveldet det er lett å angripe for det som skjer, sier han.

– Sikker på fotball før det blir kaldt

Siem, som blant annet jobber som rådgiver for TV 2, har liten tro på at kamper vil bli spilt foran fullsatte tribuner. Han har tidligere vært generalsekretær i NFF, og har også hatt en direktørrolle i FIFA.

– Slik det ser ut, skal det mye til for at det blir store publikumstilstrømninger i 2020. Jeg tror ikke publikum er så veldig giret på det heller slik det er akkurat nå. Men det er bedre at det blir spilt fotball uten publikum enn at det ikke blir spilt fotball. Det er et helt greit kompromiss, sier han.

Siem merker at det jobbes hardt i kulissene.

– I morgen (fredag) kommer det en nyhet fra en liga som har bestemt en oppstartsdato som ikke er så lenge til. Tyskland nærmer seg, så jeg er sikker på at det blir en eller annen form for fotball før det blir kaldt i været, slår han fast.

– Alt kan ikke være stengt til evig tid

Torsdag bekreftet ledelsen i Den tyske ligaforeningen at de er klar til å spille 9. mai dersom myndighetene gir grønt lys.

– Det er avgjørende hva de politisk ansvarlige bestemmer, men vi vil være klar til å starte 9. mai, sa DFL-sjef Christian Seifert.

Siem mener det er vanskelig å være skråsikker på når det er helsemessig forsvarlig å starte fotballen igjen.

– Kan det være at skoler og barnehager blir åpnet for tidlig? Kan det være at alkoholsalget i Oslo blir åpnet litt for tidlig, eller at hotellene blir åpnet litt for tidlig? Det vil alltid være en avveining om helse er nok ivaretatt. Det eneste jeg tror alle er enige om, er at alt ikke kan være stengt til evig tid. På ett eller annet tidspunkt kommer regnestykket inn, enten det er fotball eller annen industri. Det tror jeg alle forstår og må respektere. Man må ikke fremstille fotballen som mer kynisk enn andre industrier. Alle har lyst til å starte opp igjen, sier han.