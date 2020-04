– For Norge er dette en risiko

Korrupsjonsekspert Eva Joly reagerer på at Nicolai Tangen ble valgt som ny sjef i Oljefondet.

– Jeg er veldig sjokkert over at Norges Bank tenker at det er mulig å ansette Tangen som sjef for Oljefondet, sier Joly til TV 2.

Tangen har i mange år vært hedgefondforvalter og Joly stiller spørsmål ved om han er egnet for jobben.

– At Tangen får en av de beste jobbene i Norge sender helt feil signaler, sier Joly.

Ikke kvalifisert

TV 2 møter Eva Joly utenfor hennes leilighet i Paris. Joly har i mange år jobbet som korrupsjonsjeger og reagerte raskt på at det var Nicolai Tangen som fikk den viktige jobben.

Ifølge Joly er det problematisk at den påtroppende Oljefondsjefen styrer hedgefondet AKO Capital.

– Det at du er en suksessfull hedgefond leder betyr ikke at du er kvalifisert til å styre et indeksfond som oljefondet, sier Joly.

Hun tror det er mange nordmenn som ikke vet hva et hedgefond egentlig er, og derfor ikke forstår hvorfor dette er et problem.

– En hedgefondforvalter investerer ikke i industrien for å bygge opp firma eller infrastruktur. De er en form for pokerspillere, de tar veddemål på fremtiden hele tiden, mener Joly.

Hun stiller derfor spørsmål ved om Tangen er riktig person til jobben.

– Tangen har brukt hele sitt profesjonelle liv på å bygge opp en privat formue i skatteparadis på Cayman Island. Er det virkelig han som skal representere det norske Oljefondet?, spør Joly.

DRØMMEJOBBEN: Tangen sier at han har fått drømmejobben. Foto: Nina E. Rangøy

– Ikke en gambler

Nicolai Tangen er sterkt uenig i Jolys beskrivelse av han og andre hedgefondbestyrere.

– Jeg synes nesten det er festlig å lese disse karakteristikkene. Det at Joly kaller meg for en gambler er nesten morsomt, fordi det finnes nok knapt en mer langsiktig investor enn det jeg er, sier Tangen til TV 2.

Han forteller at det er tydelig at Joly ikke vet så mye om AKO Capitals investeringer og sier at selvskapet til og med har skrevet en bok om å eie de beste selskapene på lang sikt.

– Vi eier selskaper i snitt minst seks år. Hele poenget med det vi gjør er å ha disse fantastiske selskapene på lang sikt, sier Tangen.

Risiko for Norge

Joly mener det er viktig å vurdere om Tangen gjennom sine tidligere jobber har den riktige kompetansen. Hun synes også det er viktig å se på om det er forenlig at en som har jobbet med hedgefond skal representere det norske oljefondet.