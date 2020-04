Som oftest møtes man på stadion og til treninger, men med strenge restriksjoner har det vært grupper på fem og fem som har kunne møttes.

I Bodø har man sett til nye løsninger for å kunne sosialisere seg med lagkameratene i større grad.

Onsdag ble TV 2 med Marius Lode og flere av Glimt-spillerne med på felles suppelaging via kommunikasjonsverktøyet «Teams».

– Å møtes på denne måten er veldig artig. Vi har mistet den garderobekulturen vi er vant med, og da er det gøy å møtes i en annen setting enn det vi pleier, sier Lode.

Denne onsdagen hadde elleve av spillerne koblet seg opp til felles matlaging.

Thai-suppe alá Marius Lode.

– Dette er et kjempetiltak av Glimt der man får møtt hverandre på en annen plattform. Det er litt deilig også, innrømmer 27-åringen.

Konkurransepreget er viktig

I Glimt har man et sterkt samhold. Ved å arrangere forskjellige konkurranser er man med på å opprettholde konkurransepreget man er vant med i en normal hverdag.

– Trenerteamet skal ha all honnør. Gjennom hele perioden vi har vært i nå har vi sendt inn bilder og videoer av oss selv der vi gjør ulike ting. Vi har for eksempel sendt inn bilder av frokost, middag og kveldsmat og fått poeng ut ifra det. Vinnerlaget vinner da gjerne et gavekort. Dette er med å få folk på tå hev, og det er sunt, sier Lode.

Glimt-gutta møttes på Teams for å lage hver sin suppe.

Tvilte aldri på å ta lønnskutt

I forrige uke ble det kjent at hele klubben tar et lønnskutt på 20 prosent. Grunnen til det var å slippe permitteringer i andre avdelinger.

– Jeg mener klubben har valgt rett strategi, så lenge det har vært bærekraftig å jobbe sånn. Frode (Thomassen, journ.anm) og resten av trenerteamet har holdt oss oppdaterte fra første dag, og det har gjort at vi har følt oss trygge.

– Jeg ser at det har vært gnisninger i andre klubber i form av permitteringer og den slags. Det har vi sluppet, og jeg tror vi kan hente mye der. Valget om å ta lønnskutt for å hindre permitteringer var et veldig enkelt valg å ta. Ingen tvilte på det for å støtte hele organisasjonen, sier han.

Sterkt samhold i klubben

Lode mener det er nå man må stå sammen som et lag.

– Vi har «samhold» skrevet opp i garderoben, og det er nå du blir testet på hva det er. Jeg føler vi har kommet godt ut av det så langt.

– Hvorfor er samholdet så godt hos dere?

– Mye av det tror jeg handler om spillertypene vi henter inn til klubben. Man er tydelig på hvem man vil ha inn, i tillegg til at man har gode typer i garderoben fra før. Også filosofien til Kjetil Knutsen er tydelig på hvordan man skal oppføre seg på og utenfor banen. Alt dette gjør at man er mer åpen utad.