Under en pressekonferanse torsdag opplyser svenske helsemyndigheter om at Sverige nå har registrert 84 dødsfall siste døgnet.

Totalt har 2021 mistet livet av covid-19 i Sverige.

Til sammen er 16.755 personer bekreftet smittet. 1217 personer mottar intensivbehandling for Covid-19.

Nye beregninger viser at 26 prosent av Stockholms innbyggere vil være smittet, eller har vært smittet, innen 1. mai, opplyser fungerende statsepidemiolog Anders Wallensten under pressekonferansen.

– Hold ut, hold avstand

Under et pressetreff torsdag formiddag påpekte Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm, at det nå kommer signaler om at koronasmitten kan være på retur.

Det innebærer imidlertid ikke at folk bør begynne å leve som før, advarte hun.

– Straks springer mange glade ut på byen og setter seg på puber og på uteserveringer, men la meg være ekstremt tydelig: Dette er langt fra over, sa Svenonius.

Stockholm er stedet i Sverige med flest dødsfall som følge av koronaviruset.

Ti døde i Danmark

Danmarks helsemyndigheter kunne torsdag opplyse om at ti personer har mistet livet av covid-19 det siste døgnet.

Totalt har 394 personer mistet livet av koronaviruset i Danmark.

Under den danske pressekonferansen informerte statsminister Mette Frederiksen om at landet vil gå inn i fase to av gjenåpningen av samfunnet den 10. mai.