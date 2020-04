Det innebærer at hver smittet person smitter færre enn én ny.

Utviklingen går i riktig retning, konstaterer byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Jeg er veldig glad for at smittetallet er lavere enn 1. Hvis R (reproduksjonstallet) er under 1, slår vi ned epidemien og den avtar over tid. Vi vet at Oslo har høyere smittetall enn resten av landet, men R-tallet viser at det er mulig å bremse viruset. Oslo-folk har tatt krisen på alvor, og det vil jeg berømme dem for, sier Johansen i en pressemelding.

Reproduksjonstallet for Oslo beregnes av FHI til å ha vært 3,47 før smittereduserende tiltak ble innført og 0,88 etter at tiltak ble innført.

Situasjonen overvåkes fortsatt nøye for å hindre for store topper som vil utgjøre en stor belastning for helsevesenet.

– Vi må fortsette en stund til med å holde oss hjemme, ha hjemmekontor, vaske hendene og holde avstand til hverandre. Mye tyder at vi er på rett vei, og jeg håper utviklingen vil fortsette også etter at vi har åpnet noe opp, sier byrådslederen.