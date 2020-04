Mandag fortalte TV 2 hvordan frisørkunder landet over kan vente seg at det blir når frisørsalongene kan åpne igjen fra neste uke.

Den endelige smitteveilereden blir offentliggjort torsdag klokken 16.

Norges frisør- og velværebedrifter (NFVB), som organiserer rundt 60 prosent av alle frisørsalonger i Norge, har oppfordret sine medlemmer til å innføre obligatorisk hårvask i tiden som kommer.

– FHI har uttalt og dokumentert at det er mulig med smitteoverføring via hår, skjegg og hodebunn, men at man ved god hygiene bryter smittekjeden godt. Derfor mener vi våre frisørsalonger skal innføre obligatorisk hårvask, sa administrerende direktør i NFVB Anne Mari Halsan til TV 2 tidligere i uken.

Kristian Hauge Solheim, daglig leder for Cutters, reagerer kraftig på dette.

– Vi kommer ikke til å tilby hårvask. Hårvask har ingenting med smittefare å gjøre. Dersom kundene ønsker hårvask får de gå til en annen frisørsalong enn Cutters sine, sier Solheim.

Ønsket obligatorisk hårvask

Han viser til at det er tre år siden NHO Handel og Service, på vegne av NFVB, gikk inn for å innføre obligatorisk hårvask for alle frisørsalonger. Saken ble bredt omtalt i mediene.

Selv tilbyr ikke Cutters, som er et lavpris- og hurtig-konsept, hårvask.

– Det er snart tre år siden NFVB ønsket å innføre tvungen hårvask. At dette skulle redusere smittespredning ble tilbakevist av fagfolkene, sier han.

Saken i 2017 endte med at Bent Høie avviste dette.

Den gang konkluderte smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen at det ikke forelå noe som tydet på at smittefaren og hårvask hang sammen.

Nå mener Solheim NFVB forsøker påtvinge kundene hårvask igjen.

– Det er klart at tvungen hårvask vil gi mer penger i kassa for dem, sier han.

Han reagerer også på at NFVB går ut med klare råd til sine medlemmer før den offentlige veilederen foreligger.

Tar sikte på åpning

Solheim sier Cutters tar sikte på å åpne sine frisørsalonger neste uke, mulig mandag.

– Vi må se an de tiltakene som kommer, men håper å kunne åpne mandag, sier han.

Og han understreker at det også for Cutters er svært viktig å beskytte både ansatte og kunder mot smitte.

– Det viktigste for Cutters når vi åpner er at de ansatte og kundene er trygge. Vi setter inn store ressurser på å oppfylle alle tiltakene til helsemyndighetene. Obligatorisk hårvask blir ikke et av dem, sier han.