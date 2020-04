Mener han kunne spilt fast både på England og Brasil

KONKURRENTER: Carew holdt Englands landslagsspiss, Emilie Heskey på benken i Aston Villa, Foto: - / BILDBYRÅN

– Den ene sesongen hvor jeg scoret nesten 20 mål, så var Heskey på landslaget. Og han var med til VM også i 2010. Men i Premier League, der kom han inn for meg i hver kamp, sier Carew med et lite smil.

– Jeg har tenkt tanken. Hadde jeg vært god nok for dét landslaget, eller dét landslaget. Men jeg var alltid veldig stolt av å være en del av det norske landslaget, understreker Carew.

Aldri en klyse

Ifølge Hangeland var det likevel aldri noe i Carews oppførsel som bar preg av stjernenykker da han deltok på landslagssamling med middelmådige Norge.

– Selv om folk hadde oppfatningen av at du var større enn oss andre på landslaget, så var du virkelig en av gutta, viste aldri en irritasjon over at vi andre var for dårlige, men du bare gjorde jobben, sier Hangeland.

– Jeg har det ikke i meg å kunne gjøre noe sånt, sier Carew.

– Det var en glede å være med. Jeg følte aldri at jeg var for stor eller burde spilt for et annet land. Men jeg lekte med tanken.

Men Carew var ikke alltid så nøye på ting. Brede Hangeland, som senere skulle ende opp med både kapteinsbindet og 91 landskamper, fikk ingen kjærlig mottakelse på landslaget John Carew var en del av.

– Du trodde jo mitt navn var André Hanglestad.

91 KAMPER: Både Carew og Hangeland har 91 landskamper for Norge. Første felles trening husker de begge Foto: Morten Holm

– Ja, det har nok blitt litt overdrevet opp gjennom årene, men første og andre dagen på trening, så trodde jeg at du het Hanglestad, sier Carew og ler.

Brutalt første møte

Carew har alltid vært kjent for sin enorme fysikk, og det var ikke bare navnet spissen skulle plage sin nye kollega med.

– Jeg husker første gang vi møttes på landslagstrening, en helt standard situasjon for en midtstopper: Det kommer en lang ball og jeg skal bare skjerme den utover dødlinjen ...

– Problemet denne gangen var at det var du som var rett bak. Der kommer du med en kraft som et godstog. Jeg blir kastet som en potetsekk inn i reklameskiltene. Det har aldri skjedd, verken før eller senere, sier Hangeland.

– Jeg husker situasjonen, svarer spisskjempen.

– Jeg tror jeg skulle ønske deg «velkommen til landslaget», sier Carew med et glimt i øyet.

