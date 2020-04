Disse tiltakene kan du måtte leve med ut 2020

Forland tror vi må fortsette å beskytte de sårbare i månedene som kommer, men at det er usikkert på hvilken måte.

– Mer aktiv bruk av testing før møter med pårørende og eldre kan bli en hjelp. Man må finne måter å møtes der man kan holde kontakt og samtidig forsvarlig avstand, sier Forland.

4. Holde avstand

Nakstad i Helsedirektoratet sier en av de grunnleggende smittebegrensende tiltakene vi må innstille oss på å leve med i hele 2020 er å holde avstand til hverandre i det offentlige rom.

– I Norge har vi muligheten til å holde god avstand til hverandre, som er det viktigste, i tillegg til at vi har lite smitte i samfunnet. Men ting kan endre seg over tid, og det må vi være åpne for, sa Nakstad til TV 2 i et tidligere intervju om munnbind.

5. La seg teste

Helsemyndighetene ønsker i størst mulig grad å teste personer med symptomer og isolere dem som tester positivt slik at de ikke smitter andre.

Har du ikke blitt testet hittil, er muligheten stor for at det kan skje i løpet av 2020. Helsedirektoratet ønsker at folk lar seg teste om man har symptomer på koronavirussykdom.

– Både utvidet testkapasitet og bruk av appen «smittestopp» vil gjøre testingen mer treffsikker og forhindre at mange må i karantene helt unødvendig, for eksempel fordi de har vært i kontakt med en syk person som viser seg å ikke ha koronavirussykdom, sier assisterende helsedirektør.