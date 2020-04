Bislett Games blir likevel ikke avlyst og går i år under navnet «The Impossible Games» for tomme tribuner på Bislett lørdag 11. juni.

Alle idrettsarrangementer som ikke kan overholde smittevernreglene mot koronaviruset er avlyst frem til 15. juni.

Bislett Games-arrangørene har nå kastet seg rundt og lagt opp til en alternativ løsning på friidrettsstevnet. Det ble bekreftet av stevnedirektør Steinar Hoen på en pressekonferanse på Bislett torsdag.

Utøverne stiller gratis opp på årets stevne. Det internasjonale friidrettsforbundet stiller med premiepenger.

– Uten støtten fra norske og svenske utøvere hadde dette vært helt umulig. Jeg er så takknemlig for at utøverne har stilt opp på denne dugnaden, sier Hoen.

For å unngå smittefare skal blant annet løpsøvelser foregå med minst to baner mellom hver løper. I stavhopp skal en presenning legges av og på.

De svenske deltakerne skal ha base i Strömstad. Derfra blir de kjørt direkte til Bislett for å konkurrere. Etter at øvelsene er ferdige, blir de kjørt tilbake til svenskebyen, opplyser Steinar Hoen til TV 2.

Karsten Warholm skal løpe solo når han går for verdensrekorden på 300 meter hekk.

– Jeg tror alle prøver å finne alternative inntektskilder i en sånn periode som dette. Da jeg hørte det var satt opp en saftig verdensrekordbonus, så vil jeg donere alt til en koronavennlig organisasjon om jeg klarer det. Så får vi se hva det blir. Dette er noe jeg gjør på ren dugnad. Jeg skal gjøre mitt beste for å levere en god idrettsprestasjon, sier Warholm.

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 3000 meter med mål om å slo Grete Waitz' rekord på tiden 8.31,75 i juli 1979.

– Først tenkte jeg at dette var en av Steinars crazy ideer, så jeg hadde ikke for store forventninger, men da forslaget kom, ble det tent en liten gnist. Jeg har ikke vært demotivert, men det er litt rart å trene mot noe man ikke helt vet hva skal være. Så fort det ble en dato for et løp, så fikk jeg mer energi. Jeg ble veldig glad da bekreftelsen kom, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Saken oppdateres!