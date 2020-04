De siste dagene har det vært strålende sol og opp mot 20 grader flere steder i Sør-Norge.

Mange nordmenn har funnet frem badetøyet og koser seg ute i solen, men torsdag blir siste dag med sommervær i denne omgang.

– Nå blir det kaldere, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til TV 2.

De neste dagene vil temperaturene synke og det er meldt om snø og vind noen steder i landet.

Siste dag med varme

Onsdag ble den varmeste temperaturen så langt i år målt i Hokksund. Der var det hele 24,6 grader, men nå blir det trolig en liten stund til vi ser lignende temperaturer.

– Dette blir den siste dagen med ordentlig varme. De neste dagene vil temperaturene synke med mellom fem til ti grader, sier Krogsæter.

Det vil bli generelt kjøligere i hele landet, men temperaturene vil variere.

– På Østlandet kan det bli rundt 15 grader, mens i Nord-Norge blir det maks fem plussgrader, sier Krogsæter.

Snart er sommervarmen i #SørNorge over for denne gang! Til uka blir solstrålene skiftet ut med skyer og regn. I #NordNorge blir det derimot etterlengtet sol 🌞 pic.twitter.com/yWFNVfJX0O — Meteorologene (@Meteorologene) April 23, 2020

Ikke nytt sommervær i sikte

I løpet av helgen vil temperaturene fortsette å synke og det vil bli noen regnbyger.

– Det vil fortsatt være ganske pent vær i helgen, men ikke like varmt og fint som det har vært nå, sier Krogsæter.

– Kommer det en ny periode med sommervær?

– Det ser ikke ut som det kommer en ny periode med like høye temperaturer de neste ti dagene, og vi kan ikke se så mye lenger frem enn det.

Krogsæter sier likevel at det kan komme lignende perioder i mai.

– Det får vi håpe. Mai er tradisjonelt den måneden som er tørrest, så det pleier å bli noen fine perioder i mai, sier Krogsæter.

Gladmelding til hyttefolket

Mandag ble regjeringens hytteforbud opphevet. Etter én måned med forbud er det trolig mange som har planer om å ta turen til hytten i helgen og da har meteorologen en gladmelding.

– I fjellet er det masse snø og meldt om ganske fint vær hele helgen, sier Krogsæter.

Det vil trolig være overskyet i perioder, men ellers er det meldt om fine forhold.

– I de sentrale fjellstrøkene i Sør-Norge er det mer snø enn vanlig, også på steder som Sjusjøen, sier Krogsæter.

Storm i Nord-Norge

I Nord har de ikke fått oppleve det fine sommerværet som har preget Sør-Norge de siste dagene.

– Det er veldig variert vær i landet. I Nord-Norge er det full vinter, sier Krogsæter.

De siste dagene har det snødd mye og noen steder i Nord-Norge er det over to meter snø. Krogsæter sier at vinterværet trolig vil fortsette gjennom helgen.

– I morgen blir det skikkelig snøstorm i Øst Finnmark. Det er meldt om kraftig vind, sier Krogsæter.