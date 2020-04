– Tror ingen kan forestille seg den frykten Oscar (15) har følt på i de minuttene

– N.N. (faren) har ikke blitt spurt om han på noe tidspunkt vurderte å trekke seg, men det trenger vi ikke å spørre om heller, for han angrer jo ingenting. Han skulle løse dette på sin egen måte, ved å ta livet av sin egen sønn, sier aktor.

– Jeg tror ingen kan forestille seg frykten Oscar har kjent og følt på i disse minuttene, sier han.

Etter å ha snakket om drapet går aktor videre til å snakke om motivet for drapet, nemlig de seksuelle overgrepene.

Han poengterer at ekteparet var høyt respekterte i lokalsamfunnet, og at drapet ble begått fordi at familiefaren så livet sitt falle sammen. Årsaken til at faren opplevde det sånn, var imidlertid alvorlige lovbrudd han selv har begått – ikke noe han har blitt utsatt for, sier Klundseter.

– For N.N. er det bare han selv dette dreier seg om. Det er han som ikke orker å ta konsekvensene av det han har gjort. Han skyver ikke bare Oscar, som i hans øyne ble et så stort problem for familien, foran seg. Han skyver også N.N. (moren) og jentene foran seg for å forsvare at han gjør seg selv til dommer og bøddel for Oscar, sier han.

– Han orket ikke å se Oscar triumfere videre. Han hadde bygget opp et hat mot Oscar, sier han.

Drapet alene kvalifiserer derfor til 21 års fengsel, mener Klundseter.

Foreslår ikke strafferabatt

Til slutt vurderer aktor om det er rom for å gi tiltalte noe strafferabatt. Familiefaren erkjente både drap og overgrep fra første avhør med politiet.

– Det avgjørende er hva tilståelsen tilfører saken, sier statsadvokaten.

Han viser til andre dommer der retten ikke har gitt strafferabatt til tross for en uforbeholden tilståelse fra tiltalte.

– Overført til vår sak mener jeg tilståelsen er uten betydning for oppklaringen av drapet. Fra det tidspunktet N.N. (moren) hører et høyt skrik, er saken oppklart. Det er ingen alternative gjerningspersoner. Det at tiltalte senere vedstår seg det, har ikke veldig stor betydning, sier han.

– Det tiltalte har bidratt med oppklaring til, er motivet for handlingen. Men han kan ikke få noen nevneverdig rabatt for det heller, sier Klundseter.

Helt til slutt gjør statsadvokaten et poeng av at det ikke har vært store prosessøkonomiske gevinster ved at faren har tilstått handlingene.

Derfor legger Klundseter ned påstand om 21 års fengsel – maksstraff for drap i Norge – for den tiltalte familiefaren.

Torsdag er siste dag av den tre dager lange rettssaken i Gjøvik tingrett.