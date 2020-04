Frykter at Vilde (7) får større smerter ved skolestart

TV 2 videresendte Oftestads bekymringer og de tre forslagene til Helsedirektoratet, hvorpå Svein Høegh Henriksen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og spesialist i allmennmedisin, svarte følgende:

– Vi er klar over at hyppig håndvask tørker ut huden. Det kan oppleves problematisk og ubehagelig for personer med hudsykdommer som for eksempel eksem. Men stilt overfor mulig smittespredning av et såpass alvorlig virus som covid-19, så mener vi at hensynet til smittevern må veie tyngre enn ubehaget gjennom tørr og sår hud.

Henriksen forklarer at Helsedirektoratet anbefaler de som er plaget av tørr hud til å benytte seg av kremer og salver.

Viktig med behandling

Oftestad forklarer at håndeksem kan bli en langvarig lidelse om man ikke får det behandlet riktig.

– For mange med håndeksem er kløen det verste og mest smertefulle, og når det klør er det vanskelig å la være å klores seg. Når man klorer opp huden irriteres nervebaner som gjør at det klør enda mer og utslettet blir enda mer hissig. Huden skades, og det kan føre til økt risiko for bakterieinfeksjoner.

Redaktøren kommer med en rekke tips til de som sliter med kløe.

– For å unngå at eksemet på hendene blusser opp, bør man unngå å utsette hendene for mye vann, og ved håndvask bør man unngå såpe. Et alternativ kan være å bruke hudvennlig og uparfymert såpe – noe som er spesielt aktuelt nå for tiden med mye håndvask.

Som nevnt har omlagt én av fem barn atopisk eksem, men det er mange voksne som også har eksem. Det estimeres at rundt én av ti har håndeksem i Norge.

Oftestad forklarer dermed at mange opplever å ha tørre hender om dagen.