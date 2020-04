Etter et travelt år hvor hun sjonglerte jobben som makeup-artist, stylist og proffdanser i Skal vi danse, ville Lillian Aasebø starte 2020 med ny frisk.

– Jeg trengte å puste litt etter høsten 2019, pakket sakene og flyttet til London, forteller 27-åringen til TV 2.

Her skulle hun endelig få tid og inspirasjon til å utvikle karrieren og leve ut drømmen innenfor dans og make-up.

– Det var veldig forfriskende med helt nye inntrykk. Jeg fikk ny energi og nytt pågangsmot, sier Aasebø om den nye tilværelsen på britisk jord.

Flyttet hjem

Gleden skulle dessverre bli kortvarig, for like etter at hun hadde startet en ny hverdag i London, eskalerte korona-utbruddet. Aasebø bestemte seg derfor for å legge planene på is og flytte hjem igjen.

– Det føltes tryggere å komme hjem. Det var veldig spesielt å se nyheter fra Norge mens jeg ennå var der borte. Det var en periode med store kontraster, hvor Norge tok det svært alvorlig og opprettet strenge kjøreregler, mens britene fortsatt levde det gode liv. Det var surrealistisk, sier hun.

Aasebø er opprinnelig fra Stavanger-traktene, men har de siste 12 årene bodd i Oslo på grunn av dansen. Da hun forlot London, flyttet hun imidlertid hjem til barndomsbyen.

Ny arbeidshverdag

I løpet av 14 dager i reisekarantene, hadde 27-åringen lagt opp til en ny arbeidshverdag – i helsevesenet.

– Jeg kjente på følelsen av å ville være til nytte igjen, sier Aasebø.

Det ikke så mange vet, er at Aasebø - i tillegg til studier, dansing og makeup- og stylistoppdrag - også har jobbet i helsetjenesten ved siden av.

– Jeg har aldri klart å slutte helt med det. Dans og makeup er mye glitter og glam, og kan til tider bli litt for overfladisk. Da har det vært fint å kunne gjøre noe så konkret for å hjelpe andre, forteller hun.

I opplæring

Hun har hele veien vært tilknyttet omsorgsaktøren Stendi, og tidligere jobbet mye innen alderspsykiatri, demens og adferdsproblematikk blant barn og eldre.

I forbindelse med korona-pandemien er hun nå i opplæring ved Stavanger Universitetssjukehus, og skal etter hvert jobbe i det som kalles «respiratorteam» på heltid.

– Enkelt forklart skal jeg drive hjemmebehandling for respiratorpasienter, sier Aasebø.

27-åringen forteller at hun har fått veldig god opplæring ved sykehuset, og at hun setter pris på å lære noe nytt for å kunne være til hjelp i en krevende tid.

Selv om hun valgte å flytte hjem fra London, sier Aasebø at hun nok kommer til å dra tilbake når pandemien har lagt seg.

– Planene mine for 2020 lå i London, og jeg har noen spennende prosjekter der borte som jeg ikke vil gi slipp på. Men jeg tar denne koronaen-pandemien veldig alvorlig, og tror at det vil ta tid før jeg kan reise tilbake, avslutter hun.