Det er stor skogbrannfare en rekke steder i Sør-Norge, og allerede nå har brann-og redningsetater i flere kommuner slukket skog- og gressbranner som følge av bruk av ild i naturen.

Organisasjonen Norsk friluftsliv er bekymret for at sommerens brannberedskap ikke vil være god nok.

– I år skal veldig mange nordmenn bruke ferien hjemme og i sitt nærmiljø. Det betyr også at det vil bli mange flere ute i skog og mark. Det betyr også med mange nye og uerfarne turbrukere at muligheten for skogbranner også sannsynligvis vil kunne øke hvis det blir mye tørke i sommer, generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv til TV 2.

Ferskinger

Norsk friluftsliv er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med over 950.000 medlemsskap og flere enn 5000 lag og foreninger.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv synes det er bra at folk begynner seg av naturen i koronakrisen, men ber folk være forsiktig med varme. Foto: Erik Edland, TV 2

– Vi har kontaktet brannberedskapen i mange av de store norske byene, og det inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke er planlagt noe særlig økt kapasitet i sommer. Med mange nye friluftsfolk ute og kanskje også folk som er uforsiktige med engangsgriller som ikke hører hjemme i naturen, er vi bekymret for at det vil skje en del skog- og lyngbranner i sommer, sier Heimdal.

Frykter reprise av marerittsommeren

Bergen brannvesen opplyser til TV 2 at de ser an vær og forhold samt skogbrannindeksen, og legger opp håndteringen av skogbrannfaren ut fra det.

Oslo brann- og redningsetat sier beredskapen er normal, og at også de følger med på skogbrannindeksen. De sier de forventer flere hendelser i sommer siden det trolig vil være mer aktivitet utendørs.

Østre Agder brannvesen sier de ikke kommer til å sette inn ekstra beredskap i sommer, men sier de kommer å ha flere ansatte tilgjengelig i år i og med at folk trolig er nødt til å feriere hjemme.

De frykter reprise fra marerittsommeren 2018, som de ble hardt rammet av. Det året var det over 2000 skogbranner i løpet av en sesong.

– Vi går en utfordrende tid i møte, og jeg håper vi ikke får noen reprise. Men vi er redd for at det vil skje igjen, sier brannsjef Dag Svindseth til TV 2.

Krever planlegging

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv understreker at han synes det er gledelig at mange finner rekreasjon og avkobling i naturen under koronakrisen.

Han sier imidlertid at det må formidles mer informasjon til folk, blant annet må det oppfordres til mer forsiktighet med varme.

Heimdal sier også at økt beredskap, som tilstrekkelig med mannskap, økt kapasitet på overvåkning og slukking ved hjelp av fly, krever planlegging.

– Norsk Friluftsliv oppfordrer derfor alle kommuner hvor brann kan bli en utfordring å planlegge for økt kapasitet i vår og i sommerferien. Samtidig må også informasjons- og opplæringstiltak forsterkes, sier Heimdal.