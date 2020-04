Slik blir 17. mai i Oslo

17. mai-feiringen i år vil bli annerledes enn til vanlig.

På grunn av smittevernstiltak besluttet 17. mai-komiteen i hovedstaden tidligere i april at det tradisjonsrike barnetoget skulle avlyses.

De var også klare på at de jobbet på spreng med et nytt program, slik at nasjonaldagen likevel kunne markeres.

Programmet er nå klart.

– Vi har beholdt flere av hovedelementene i 17. mai-feiringen i tillegg til noen overraskelser som dukker opp i byen. For at Oslos innbyggere skal ta del i feiringen prøver vi bruke vi kommunens digitale kanaler for å bringe det dit folk er, sier Pia Farstad von Hall, leder for 17. mai-komiteen.

17. mai-komiteen ber folk innstendig om å ikke møte opp fysisk ved de forskjellige arrangementetene.

– Smittevernreglene er viktige også denne dagen. Årets feiring blir derfor i de tusen hjem. Vi skal feire dagen sammen, men på avstand, sier Farstad von Hall.

Digital bekransning

Tradisjonen tro vil det bli bekransninger ved flere steder i Oslo. Disse skal befolkningen kunne følge digitalt.

De bekransningene som vil gå digitalt, er den i Torshovparken ved statuen til Fernanda Nissen, i Slottsparken ved en rekke forskjellige statuer, på Gamlebyen gravlund ved Christian Magnus Falses grav, i Stensparken ved Sigrid Undsets skulptur og på Norsk Maritimt museum på Bygdøy ved Krigsseilermonumentet.

17. mai i Oslo Mellom kl. 08 og kl. 10: Bekransninger rundt om i Oslo

Kl 13: Salutt på Akershus festning med påfølgende nasjonalsang på balkonger og i gater

Kl. 15.30: Festkonsert

Pop-up: Koralsang om morgenen, Korps gjennom dagen og folkedans

Skoler og trossamfunn: følg med på hva som kommer av informasjon om lokale arrangementer

Sang

Flere steder i byen vil koralsangere tidlig om morgenen dukke opp på utvalgte steder for å synge nasjonalsangen.

I løpet av dagen vil også leikaringen i Bondelaget dukke opp på et uannonsert sted i sentrum, dansen vil være mulig å følge via nettet.

Det blir også digitale pop-up konserter av korps. Gardemusikken, ulike skolekorps og ungdomskorps vil skape lokal 17. mai-stemning for alle rundt i byen.

Disse konsertene vil ikke være annonsert, så alle oppfordres til å høre etter og følge med.

– Litt av grunnen til at vi ikke sier tid og sted for noen av tingene, handler om smittevernhensyn. Vi ønsker ikke at mange skal samle seg. Men det vil komme noe mer informasjon om de forskjellige tingene som skal skje når det nærmer seg 17. mai, sier Farstad von Hall.

Markering på skolene

Det vil bli markeringer på skoler rundt om i Oslo, opplyser 17. mai-komiteen.

Dette vil innebære flagg-heising og taler fra elever i regi av hver enkelt skole. Her oppfordres befolkningen til å følge med på programmet fra hver enkelt skole.