Slik skal vi feriere fremover

– Hvem kan være i denne bilen?

– Det er vanskelig å holde to meter avstand i en bil. Så vi sier at skal du reise nå, bør du reise med de du bor sammen med.

Han begrunner dette med at dersom du samler en vennegjeng på fem som bor med ulike familier, kan du bidra til koronasmitte. Høie påpeker at dette ikke er forbudt, men at disse faktorene er viktig å tenke gjennom.

Også Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, påpeker at man kan dra på ferie til enn annen landsdel enn den man bor i, men at det ikke er anbefalt å dra på rundreiser og besøke mange steder.

– Det beste er å dra med de man vanligvis er sammen med og å holde seg med én gruppe mennesker. I tillegg skal man overholde de vanlige reglene om å holde avstand, vaske hendene og andre hygieneråd. Og det er viktig at man ikke drar om man har symptomer eller er syk, og at man drar hjem hvis man begynner å føle seg syk, sier hun til TV 2.

Campingplasser og hotellkjeder

Høie forteller at de mange campingplassene rundt omkring i landet har vært åpne i denne perioden – med unntak av noen få som følger av risiko for smitte og belastning for kommunene.

– Mitt inntrykk nå, er at de fleste campingplassene holder oppe. Så må man tenke på tiltakene selv. Men det kan bety at noen steder har stengte fellesdusjer og den type ting, og da må man forholde seg til det, sier han og oppfordrer alle til å sjekke kommunens hjemmeside for lese om å hvilke råd som gjelder der.

På spørsmål om turistnæringen kan holdes i gang i sommer, svarer Stoltenberg at de samme rådene her gjelder som ellers.

– Det betyr at det vil være veldig viktig for reiselivsnæringen og hotellnæringen å se på hvordan de kan tilby opphold som tilfredsstiller og gjør det mulig å etterleve de kravene. Man anbefaler for eksempel ikke buffé, så det må være tatt hånd om, og det må være mulig å holde den nødvendige avstanden på de stedene man tar inn på.

Disse kan dra til Sverige

Hytteforbudet er opphevet i Norge, men hva skjer med alle de nordmennene som har hytte i Sverige?



Høie forteller at alle som har vært utenfor landegrensene fortsatt må i karantene. Likevel finnes det ett unntak for dette.

– Veldig mange, spesielt i nord-Norge, har hytte på fjellet i Sverige. Det har snødd mye i nord-Norge i det siste, så på samme måte når man hadde hytteforbudet i Norge, var det lov å dra på hytta for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold, som å fjerne snø fra taket slik at det ikke knekker. Det kan en gjøre dersom en har hytte i Sverige.

Men også her må du være sikker på å ha alt på det rene. For dersom du blir stoppet på grensa og har en pose fra for eksempel populære «systembolaget» i bilen, må du rett i karantene.

– Du kan ikke handle i Sverige samtidig, for da har en fått nærkontakt med noen som bor i Sverige og da skal vedkommende i karantene.

Slik blir sommerferien

Så til spørsmålet alle lurer på: Kan vi gjennomføre turen vi har bestilt i Europa i sommer eller må vi bli hjemme?

ÅRETS SOMMERFERIE: Det er ennå usikker om vi kan feriere i utlandet i sommer, men Bent Høie mener det er lurt å planlegge at årets sommerferie blir i Norge. Foto: Lise Åserud/ NTB scanpix

– Jeg tror at det er lurt å planlegge at sommeren blir i Norge. Det handler ikke bare om hvilke restriksjoner UD har og hvilke restriksjoner vi har når det gjelder karantene, men det handler og om at veldig mange av de landene som vi reiser til på ferie, er i en annen situasjon enn det vi er i Norge og at de kommer til å ha ulike regler, sier han.

Høie trekker fram Frankrike som eksempel, og forteller at de har strengere regler enn det vi har i Norge. Der kommer de trolig til å holde på disse fram til september. Han påpeker også at det er ikke gunstig å planlegge at du heller kan være i karantene når du kommer hjem fra ferien.

– Når man havner i karantene, er det fordi man selv har utsatt seg for en risikosmitte.

Vurderes fortløpende

Også assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, har forståelse for at folk gjerne vil begynne å planlegge årets sommerferie.

Han forteller at nøyaktig hvilke rammer som vil gjelde for smittevern i innenlands i Norge i sommer, ikke er vurdert ennå.

– Smitteverntiltakene i Norge vurderes fortløpende og justeres i lys av smittesituasjonen, ny kunnskap og erfaringer som er gjort så langt i pandemien, sier han og legger til:

– Vi vet allerede nå at det også i sommer vil være behov for å holde avstand til hverandre, være hjemme hvis blir syk og teste seg hvis man får covid-19-symptomer. Men behovet for tiltak ut over dette vil i stor grad påvirkes av hvor flinke vi er til å holde viruset nede fram mot sommeren. Når det gjelder utenlandsreiser varer UDs reiseråd på ubestemt tid.